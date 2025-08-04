Александр Устимов назначен коммерческим директором макрорегиона "Волга" Т2

Т2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Александра Устимова на должность коммерческого директора макрорегиона "Волга". Ранее он руководил департаментом продаж и сервиса. На новом посту Александр будет отвечать за развитие финансово-экономических показателей макрорегиона и дальнейший рост абонентской базы.
Александр Устимов присоединился к команде Т2 в январе 2019 года. Ранее он возглавлял розничный бизнес в крупных организациях банковской сферы на территории ПФО. В Т2 под его руководством был реализован ряд ключевых проектов по развитию партнерских сервисов, выстраиванию эффективной работы сети дистрибуции во всех каналах продаж, формированию дилерского ландшафта на территории Приволжья. Кроме того, при его участии был реализован важнейший проект ребрендинга оператора, потребовавший от макрорегиона слаженной командной работы.
На новой должности Александр Устимов сосредоточится на разработке и внедрении проектов во всех областях коммерческой деятельности, направленных на реализацию стратегии компании. Также в сферу его задач попадет совершенствование качества обслуживания клиентов и завоевание справедливой доли рынка для оператора Т2.
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Задачи Т2 на территории Приволжья можно назвать по-настоящему амбициозными. Повышение экономических показателей оператора возможно только через комплексную работу, где важны профессионализм, бизнес-мышление и глубокое понимание законов рынка. Именно такие качества проявил Александр за время работы в команде Т2. Уверен, что назначение на должность коммерческого директора даст ему еще больше возможностей для реализации своих профессиональных навыков и принесет "Волге" новые значимые успехи на телеком-рынке".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..