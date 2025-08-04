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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Александр Устимов назначен коммерческим директором макрорегиона "Волга" Т2

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Т2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Александра Устимова на должность коммерческого директора макрорегиона "Волга". Ранее он руководил департаментом продаж и сервиса. На новом посту Александр будет отвечать за развитие финансово-экономических показателей макрорегиона и дальнейший рост абонентской базы.

Фото: Екатерина Мавричева

Александр Устимов присоединился к команде Т2 в январе 2019 года. Ранее он возглавлял розничный бизнес в крупных организациях банковской сферы на территории ПФО. В Т2 под его руководством был реализован ряд ключевых проектов по развитию партнерских сервисов, выстраиванию эффективной работы сети дистрибуции во всех каналах продаж, формированию дилерского ландшафта на территории Приволжья. Кроме того, при его участии был реализован важнейший проект ребрендинга оператора, потребовавший от макрорегиона слаженной командной работы.

На новой должности Александр Устимов сосредоточится на разработке и внедрении проектов во всех областях коммерческой деятельности, направленных на реализацию стратегии компании. Также в сферу его задач попадет совершенствование качества обслуживания клиентов и завоевание справедливой доли рынка для оператора Т2.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Задачи Т2 на территории Приволжья можно назвать по-настоящему амбициозными. Повышение экономических показателей оператора возможно только через комплексную работу, где важны профессионализм, бизнес-мышление и глубокое понимание законов рынка. Именно такие качества проявил Александр за время работы в команде Т2. Уверен, что назначение на должность коммерческого директора даст ему еще больше возможностей для реализации своих профессиональных навыков и принесет "Волге" новые значимые успехи на телеком-рынке".

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