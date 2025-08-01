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Жителям Самарской области стал доступен предзаказ смартфонов серии HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС объявляет о начале предзаказа на новые модели смартфонов серии HUAWEI Pura 80. Старшая модель HUAWEI Pura 80 Ultra получила первый в отрасли модуль с двумя телеобъективами со сверхбольшим сенсором.

Фото: предоставлено МТС

В период предзаказа с 1 по 8 августа при покупке смартфонов HUAWEI HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro покупатели получат в подарок HUAWEI WATCH GT 5 Pro и сервисные привилегии, которые включают в себя 1 год HUAWEI Care+ бесплатно.

Старшая модель HUAWEI Pura 80 Ultra представлена в сверкающем золотом и черном оттенках. Версия HUAWEI Pura 80 Pro — в глянцевом красном, глянцевом белом и классическом черном.

HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro получили культовый дизайн блока камер, символизирующий постоянное движение вперед. Яркие оттенки с глянцевым эффектом изысканно сверкают при солнечном цвете и сочетаются с золотистыми кольцами в обрамлении фотомодулей.

Обе модели получили модуль для ультрареалистичной съемки. Он обеспечивает точную цветопередачу, позволяя снимать яркие и удивительно четкие кадры. HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro также получили обновленный ночной режим съемки. Усовершенствованные фильтры и стили HUAWEI XMAGE наряду с инновационными технологиями фотосъемки, самым крупным в отрасли сенсором телеобъектива и передовыми алгоритмами позволяют создавать кристально четкие изображения даже при сильном увеличении и слабом освещении.

Стоимость новинок в МТС:

HUAWEI Pura 80 Ultra (16 ГБ + 512 ГБ) — 139 999 рублей;

HUAWEI Pura 80 Pro (12 ГБ + 512 ГБ) — 89 999 рублей.

"Доля флагманских смартфонов китайских брендов увеличилась на треть за последние полгода. В число лидеров продаж традиционно входит серия Pura, поэтому уверены, что новинка уже по итогам первых месяцев с момента появления сможет занять высокую долю", — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

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