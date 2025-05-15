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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн запустил сервис по защите от мошенников с возвратом денежных средств

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн запустил новый сервис, который помогает вернуть деньги в течение 5 рабочих дней, если клиент стал жертвой мошенников. Этот сервис работает для всех банков и делает процесс возврата максимально простым и удобным. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно подать заявку через мобильное приложение билайна — никаких лишних условий и сложностей.

Фото: предоставлено ПАО "ВымпелКом"

Для возврата денежных средств не нужно ехать в страховую компанию и выполнять дополнительные требования. Достаточно прямо в приложении загрузить два документа: выписку или справку по банковскому счету или карте, с которой было произведено списание, и постановление из полиции. Компания вернет денежные средства в течение 5 рабочих дней. Максимальная сумма компенсации составляет 25 000 рублей в месяц.

Сергей Анохин, генеральный директор билайна:

"Как телеком-оператор мы уже несколько лет активно работаем над защитой клиентов от мошенников, осознавая, что безопасность финансов — это базовая потребность. Для борьбы со злоумышленниками мы используем синергию всех решений нашей компании, создавая надежную защиту для клиентов на каждом этапе — от первого телефонного звонка до момента перевода денег. В связи с этим мы предложили клиентам возможность обезопасить себя и своих близких — родителей и детей — с помощью PRO-версии "Виртуального помощника". Мы сделали процесс возврата денег простым, удобным и адаптированным к реальным жизненным условиям, чтобы клиентам в стрессовой ситуации не пришлось волноваться и разбираться в многочисленных документах".

Новый уровень безопасности добавился к уже существующим возможностям PRO-версии "Виртуального помощника" (таким как защита от спам-звонков и мошенников даже в мессенджерах; прием звонков помощником, когда неудобно или нет желания говорить; аудиозапись и текстовая расшифровка принятого звонка и дублирование в телеграм). При этом стоимость осталась прежней — 149 рублей в месяц. Воспользоваться новым уровнем защиты могут как новые, так и уже существующие пользователи PRO-версии "Виртуального помощника".

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

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