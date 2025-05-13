Зло уже пробудилось: премьера триллера "Фишер. Затмение" на Wink.ru состоится 29 мая

Премьера одного из самых ожидаемых проектов года — восьмисерийного триллера "Фишер. Затмение" (18+) состоится 29 мая 2025 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В главных ролях Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Александр Яценко. Шоураннеры и авторы сценария продолжения "Фишера" неизменны — Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссер проекта — Александр Цой. Производством занимается кинокомпания "Студия 812" по заказу "НМГ Студии". Сегодня создатели представили трейлер и постер сериала.

В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку со страшным и изобретательным преступником. Триллер, в котором все не так, как кажется, основан на реальных событиях. Проект пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация", "Фишер", "‎Балет"‎, "Чистые", "Ландыши. Такая нежная любовь" и другие).

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Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Сергей Кальварский, генеральный продюсер "Студии 812", продюсер сериала:



"Фишер. Затмение" — кино не про маньяка. Этот проект про другое: про добро и зло, про любовь и ненависть, про предательство, про веру, про людей, про долг, про выгорание, про страсти. И появление маньяка — это всего лишь повод, чтобы посмотреть на то, что происходило и происходит с людьми. Сверхзадачей для нас было донести мысль о том, что прощение — очень важная в жизни вещь".

Первый сезон "Фишера" также был основан на реальных событиях, главные роли сыграли Иван Янковский, Александр Яценко и Александра Бортич. Сериал стал очень популярен, на платформе онлайн-кинотеатра Wink.ru зрительский рейтинг проекта составляет 9,2. "Фишер" получил две награды премии "Золотой орел" в номинациях "Лучший сериал онлайн-платформы" и "Лучший актер онлайн-сериала" (Иван Янковский), Александра Бортич была также номинирована на награду "Лучшая актриса онлайн-сериала". Иван Янковский также стал лауреатом Международной премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" в номинации "Лучшая роль театрального актера в кино".

Александр Цой, режиссер сериала:



"Когда мне предложили стать режиссером второго сезона, я подумал, что это крутая возможность прокачать свои навыки, набраться опыта, поработать в другом жанре. Это настоящее повышение квалификации. Зрителя в новом сезоне ждут отличный визуал и прекрасная актерская игра".

Герой Ивана Янковского — следователь Евгений Боков — в сериале "Фишер. Затмение" предстанет другим человеком. Его характер станет более жестким. Изменятся также привычки и внешний вид. Боков избавится от ростовского акцента и переоденется в солидные костюмы.

Иван Янковский, актер:

"Я чувствовал большую ответственность во время работы над продолжением проекта. Первый сезон очень понравился зрителям, и это добавляло давления. Но одновременно эта ответственность и вдохновляла, для меня она скорее была мотивацией, чем грузом. Мы с командой старались не повторяться, развить историю, углубить характеры, чтобы не обмануть доверие зрителя".