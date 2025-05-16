Жители ПФО готовы потратить на новый смартфон 34 тысячи рублей

Большинство жителей Приволжского федерального округа приобретают новый телефон, когда старое устройство выходит из строя. Узнают о новых моделях и гаджетах пользователи чаще всего через рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (29%). К таким выводам пришли эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров, которые опросили 10 тыс. россиян старше 18 лет, чтобы узнать, как часто они покупают новые смартфоны, какие характеристики считают важными и как узнают о новинках.

Покупка смартфона для большинства респондентов не является импульсивной. Чаще всего новое устройство приобретают после поломки старого — так ответили 36% респондентов. Почти треть (30%) меняют гаджет раз в два-три года, 22% делают это реже. Покупают новый смартфон ежегодно 5% опрошенных, а 2% — чаще одного раза в год. Лишь 1% пользователей выбирают новую модель любимого бренда сразу после её выхода.

При выборе смартфона большинство опрошенных жителей ПФО (72%) в первую очередь обращают внимание на объём памяти. На втором месте по важным параметрам идет стоимость устройства: на это указали 64% респондентов. Замыкает тройку наиболее значимых характеристик время работы аккумулятора: этот параметр важен для 58% пользователей. Производительность и скорость работы умного устройства учитывают при покупке 56% опрошенных. Качество камеры оказалось важным для 46% респондентов, определенную операционную систему — iOS или Android — выделили 44% участников опроса. Дизайн имеет значение для 20% пользователей, поддержку инновационных технологий отметили 22%.

Какие характеристики являются наиболее важными для жителей ПФО при выборе смартфона?

Характеристика Доля респондентов, % Объем памяти 72% Цена 64% Время работы аккумулятора 58% Производительность и скорость работы 56% Качество камеры 46% Операционная система (iOS/Android) 44% Дизайн 20% Поддержка новых технологий 22%

Более трети опрошенных (40%) готовы заплатить за устройство до 20 000 рублей, чуть меньше (36%) рассматривают модели в диапазоне от 20 000 до 40 000 рублей. Каждый восьмой (12%) рассчитывает приобрести смартфон стоимостью от 40 000 до 60 000 рублей, 8% готовы выделить от 60 000 до 100 000 рублей. Более дорогие устройства стоимостью от 100 000 до 150 000 рублей интересуют 3% респондентов, а свыше 150 000 рублей — 1%. В среднем опрошенные жители ПФО готовы заплатить за новый смартфон около 34 288 рублей.

Сколько жители ПФО готовы заплатить за качественный смартфон?

Большинство (47%) опрошенных признались, что при выборе смартфона ориентируются исключительно на характеристики устройства. Популярность бренда важна для 29% респондентов. В ходе опроса 24% респондентов отметили, что они не готовы переплачивать за торговую марку.

"Пользователи всё чаще покупают на Авито новые гаджеты — доля продаж новых смартфонов выросла с 24% до 25,5% по сравнению с первым кварталом прошлого года. В списке самых популярных по-прежнему известные бренды: Apple с долей 66%, Samsung — 12%, Xiaomi — 9%. При этом по темпам роста продаж лидируют китайские бренды, среди которых OnePlus — его продажи в первом квартале этого года по сравнению с предыдущим выросли на 30%, и vivo, которые за квартал показал рост 9%. Мы фиксируем, что покупатели всё чаще выбирают более функциональные, но при этом доступные альтернативы — китайские смартфоны привлекают за счёт оптимального соотношения цены и характеристик, расширенного набора функций, а также современного дизайна и быстрой зарядки, которые становятся стандартом даже в среднем ценовом сегменте", — отметил Павел Комаров, руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в Авито.

Через рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах о новых смартфонах узнают 29% опрошенных. На рекламу новинок в социальных сетях обращает внимание 28%, в поисковых системах — 26%, а на ТВ — 21%. Наружную рекламу как канал коммуникации о новых устройствах отметили 8% пользователей.

Более половины жителей ПФО продолжают покупать смартфоны в офлайне — так ответили 55% респондентов. При этом доля онлайн-покупок растет: 22% опрошенных приобретают устройства в профильных интернет-магазинах, а 17% — на онлайн-площадках и платформах объявлений.

"Переход к покупкам умных устройств в онлайне становится устойчивым трендом, а вместе с этим растет и роль медийной рекламы в промо таких товаров. Пользователи обращают внимание на визуальные форматы: будь то баннеры или видеоролики. Это именно те точки контакта, где аудитория впервые узнает о новинках брендов и начинает путь к покупке. Мы видим это и по активности рекламодателей: в первом квартале 2025 года их число выросло в три раза год к году" — поделился Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Покупка смартфона часто сопровождается последующим приобретением дополнительного аксессуара или гаджета. Каждый третий (33%) опрошенный планирует купить беспроводные наушники, почти столько же (32%) рассматривают покупку планшета. Устройства для здоровья и комфорта — умные колонки заинтересовали 30% респондентов, а умные часы и фитнес-браслеты — 29%. Решения для умного дома, такие как термостаты или лампы, планируют приобрести 17% опрошенных. Покупку умных очков рассматривают 9% пользователей.

Какой тип смарт-устройства, помимо смартфона, опрошенные хотели бы приобрести или обновить?