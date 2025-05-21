Каждый пятый житель Самары регулярно занимается спортом

Регулярно, раз в неделю или чаще, спортом занимаются 20% самарцев. Такие результаты получила "СберСтрахование" в преддверии благотворительного забега "СберПрайм Зелёный марафон", опросив жителей 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.
В целом по стране две трети опрошенных (65%) занимаются спортом 1-2 раза в неделю, 23% — 1-2 раза в месяц, 12% ежедневно. При этом многие предпочитают тренироваться в тёплое время года, так 63% россиян сказали, что активнее занимаются весной и летом. Почти пятая часть — 18% участников исследования, с одинаковым усердием посещает тренировки в течение всего года.
Наиболее популярными видами спорта в России оказались бег и спортивная ходьба — ими занимаются 36% россиян, ведущих активный образ жизни. На втором месте езда на велосипеде (24%), на третьем — фитнес (16%). Следом идут плавание (12%), танцы (6%) и хоккей (5%). По сравнению с прошлогодним исследованием топ видов спорта не изменился, однако бег, благодаря существенно возросшему интересу россиян, переместился со второй позиции на лидерскую.
Самым спортивным городом стал Кемерово — 60% его жителей занимаются спортом минимум раз в неделю, следом идут Набережные Челны (53%), Тюмень (50%), Иркутск (41%) и Нижний Новгород (37%). Больше всего людей, ведущих активный образ жизни среди молодёжи: 30% россиян в возрасте 18-30 лет тренируется раз в неделю или чаще. При этом интересно, что среди людей более старшего возраста, спортсменов также достаточно: 26% у возрастной группы 31-40 лет, 25% у группы 41-50 лет и 23% у респондентов 51-60 лет.
"Физические нагрузки — это не только залог здоровья и отличного самочувствия, но и тренировка характера, воли к победе, целеустремлённости, ответственности. Эти качества помогают достигать успеха и за пределами спортплощадки — в карьере и в жизни. Разделяя ценности, которые прививает обществу активный образ жизни, мы выступаем организатором спортивных мероприятий. Совсем скоро, 31 мая, в 60 российских городах пройдёт благотворительный забег "Зелёный марафон", в котором попробовать свои силы могут как профессионалы, так и любители бега. Каждый атлет, вышедший на старт в этот день, окунётся в атмосферу крупного спортивного события, окажется среди тысяч людей, разделяющих его увлечение, и получит огромный заряд мотивации для достижения личных рекордов", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Каждый участник благотворительного забега "СберПрайм Зелёный марафон" застрахован от травм в "СберСтраховании" на время соревнований. Защита включена в пакет участника, дополнительно ничего оформлять не нужно. Страховая сумма на одного спортсмена составляет 500 тысяч рублей. Если с бегуном что-то случится, ему нужно обратиться в любую из медицинских зон, оборудованных на маршруте. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации. Перед участием в забеге следует внимательным образом отнестись к своему самочувствию, при недомогании лучше не выходить на старт.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.