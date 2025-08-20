В Тольятти подросток госпитализирован после наезда иномарки

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 19 августа, около 15:05 в одном из дворов Тольятти по ул. Тополиной 39-летняя женщина на Opel Insignia сбила подростка.

Фото: ГУ МВД по Самарской области