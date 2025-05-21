Юные спортсмены Самарской области участвуют в марафоне "Земля спорта — 2025"

Очередной муниципальный этап Всероссийского марафона "Земля спорта" прошел в Безенчукском районе Самарской области. Участники соревновались в различных дисциплинах: кросс на дистанции от 500 м до 2 км, гиревой спорт в разных весовых категориях. Победители муниципального этапа направятся на региональный.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее акцентировал внимание на том, что развитие массового спорта — это "магистральное направление" работы областного правительства, напрямую влияющее на качество и продолжительность жизни.
Всероссийский марафон "Земля спорта" — это масштабный спортивный фестиваль, который проходит в малых городах и селах, превращая их в площадки для новых достижений.
Проект дает шанс каждому жителю российской глубинки реализовать свой спортивный потенциал. Участники всех возрастов и уровней спортивной подготовки выбирают дисциплины по душе. По замыслу проекта, спорт должен быть доступен каждому, даже в самом отдаленном уголке страны.
Организатором всероссийского марафона здорового образа жизни выступает министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Он проводится в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Его главная цель — объединить совершенно разных людей в стремлении заниматься физкультурой и спортом, поддерживать здоровый образ жизни и предоставлять для этого все необходимые условия, включая развитие инфраструктуры.
"Земля спорта" — это хорошее настроение, невероятное количество улыбок, отличная физическая форма, новые знакомства и, конечно же, рекорды. С каждым годом в марафоне участвуют все больше регионов, спортсменов и болельщиков. В 2023 году участие в марафоне приняли 11,5 тысяч человек из 39 регионов России, а в 2024 году — уже более 13 тысяч человек", — рассказала Лейли Мифтахова, руководитель управления малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
В числе участников марафона "Земля спорта — 2025" — победители и призеры первенства мира по гиревому спорту 2025 г. среди юношей и девушек. Соревнования проходили с 26 по 29 апреля в городе Ханабад (Республика Узбекистан). Награды привезли в Безенчук Максим Миллер, Виктория Кошелева, Дарина Федосеева, Михаил Микряков.
В Самарской области стать участником отборочных состязаний сможет каждый желающий. Уже в июне спортсмены встретятся на региональном этапе, где будут бороться за право представлять Самарскую область на всероссийском этапе.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.