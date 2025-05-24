В Самаре 3 тыс. человек вышли на старт полумарафона ЗаБег.РФ

В Самаре 3 тыс. любителей здорового образа жизни приняли участие в самом масштабном полумарафоне страны - ЗаБег.РФ. Участников забега приветствовал вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.
Он отметил, что благодаря поддержке губернатора Вячеслава Федорищева в регионе создаются все необходимые условия для развития массового спорта.
"Отрадно, что каждый из вас решил провести это субботнее утро здесь, присоединившись к этому всероссийскому празднику спорта! В нашем регионе очень много активных и спортивных жителей, которые каждый раз выходят на новый старт. Я желаю вам сегодня прекрасно провести время и ярко финишировать!" — сказал Дмитрий Яковлев.
Участники преодолели дистанции в 1 км, 5 км, 10 км, 21,1 км на выбор. Каждый бегун получил футболку с символикой старта и медаль на финише. Также в стартовом городке работает фан-зона с развлекательной программой.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.