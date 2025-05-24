В Самаре 3 тыс. человек вышли на старт полумарафона ЗаБег.РФ

В Самаре 3 тыс. любителей здорового образа жизни приняли участие в самом масштабном полумарафоне страны - ЗаБег.РФ. Участников забега приветствовал вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.

Он отметил, что благодаря поддержке губернатора Вячеслава Федорищева в регионе создаются все необходимые условия для развития массового спорта.

"Отрадно, что каждый из вас решил провести это субботнее утро здесь, присоединившись к этому всероссийскому празднику спорта! В нашем регионе очень много активных и спортивных жителей, которые каждый раз выходят на новый старт. Я желаю вам сегодня прекрасно провести время и ярко финишировать!" — сказал Дмитрий Яковлев.

Участники преодолели дистанции в 1 км, 5 км, 10 км, 21,1 км на выбор. Каждый бегун получил футболку с символикой старта и медаль на финише. Также в стартовом городке работает фан-зона с развлекательной программой.