Двое детей пострадали в ДТП на перекрестке в Сызрани

Во вторник, 19 августа, около 16:50 21-летний водитель на Sollers Atlant на нерегулируемом перекрестке ул. Советской и переулка Некрасовского не уступил дорогу Renault Logan и столкнулся с ним.

Фото: ГУ МВД по Самарской области