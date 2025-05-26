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Страна в едином ритме: при поддержке ПСБ в Самаре прошел Международный полумарафон "ЗаБег.РФ"

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При поддержке ПСБ в Самаре прошел Международный полумарафон "ЗаБег.РФ". В мероприятии приняли участие спортсмены Самарской области, в том числе корпоративная команда ПСБ — сотрудники банка, члены их семей, клиенты и партнеры.

Фото: предоставлено ПСБ

Традиционно маршруты полумарафона "ЗаБег.РФ" пролегали по стадиону "Солидарность Самара Арена". Участники вышли на старт корпоративной дистанции "‎ПСБ 5 км", а также испытали свои силы на более протяженных дистанциях — 10 и 21,1 км. Для юных атлетов в возрасте от 6 до 15 лет была= предусмотрен километровый маршрут.

"ЗаБег.РФ" — знаковое событие в спортивной жизни нашей страны. ПСБ уже седьмой год выступает генеральным партнером полумарафона. Наш банк уделяет особое внимание поддержке спорта, в том числе на уровне корпоративной культуры", — сказал Виталий Белоцкий, региональный директор ПСБ в Самаре.

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