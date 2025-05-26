Страна в едином ритме: при поддержке ПСБ в Самаре прошел Международный полумарафон "ЗаБег.РФ"

При поддержке ПСБ в Самаре прошел Международный полумарафон "ЗаБег.РФ". В мероприятии приняли участие спортсмены Самарской области, в том числе корпоративная команда ПСБ — сотрудники банка, члены их семей, клиенты и партнеры.
Традиционно маршруты полумарафона "ЗаБег.РФ" пролегали по стадиону "Солидарность Самара Арена". Участники вышли на старт корпоративной дистанции "ПСБ 5 км", а также испытали свои силы на более протяженных дистанциях — 10 и 21,1 км. Для юных атлетов в возрасте от 6 до 15 лет была= предусмотрен километровый маршрут.
"ЗаБег.РФ" — знаковое событие в спортивной жизни нашей страны. ПСБ уже седьмой год выступает генеральным партнером полумарафона. Наш банк уделяет особое внимание поддержке спорта, в том числе на уровне корпоративной культуры", — сказал Виталий Белоцкий, региональный директор ПСБ в Самаре.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.