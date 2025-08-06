В День физкультурника в Самаре будет работать 45 интерактивных площадок

В субботу, 9 августа, в Самаре отметят День физкультурника. Основная программа запланирована на II очереди Самарской набережной (от ул. Маяковского до бассейна ЦСКА) и начнется в 17:00.
В течение вечера гостей ждут более 45 интерактивных площадок. В их числе — локации спортивных федераций керлинга, баскетбола, биатлона, северной ходьбы и воздушной гимнастики, турниры по армрестлингу, гиревому спорту, шахматам, городошному и фиджитал-спорту, финал фестиваля борьбы "Выбор сильных" и фестиваля единоборств "АйкиЛето2025".
Федерация мотоциклетного спорта Самарской области представит площадку спортивных мотоциклов, а спортивная школа олимпийского резерва № 7 — площадку велоспорта. Мастер-классы и показательные выступления готовит Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. На пляже пройдут открытые тренировки фитнес-клубов и фестиваль пляжных видов спорта.
В поддержку участников СВО состоится массовая общественная акция "Вместе с Родиной!" и фестиваль по военно-прикладным видам спорта с показательными выступлениями спортсменов–парашютистов Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России и показательными полетами ретро-самолетов.
Всех, кто заботится о своем здоровье, ждет площадка "Выбираю здоровье!" Там можно будет определить объем легких, идеальный вес тела по отношению к росту, измерить артериальное давление и сатурацию, а также принять участие в викторине "Здоровые цифры здорового человека". Также будет организована локация физкультурно-спортивного комплекса ГТО и информационная площадка проекта "Стань чемпионом".
Самых маленьких гостей ждут настольные игры, надувные аттракционы, студия спортивного дизайна, где будут проходить мастер-классы по конструированию из бумаги и лепке из легкого затвердевающего пластилина.
Программа кинотеатра "Филин" у Ладьи в этот вечер также будет посвящена спорту. С 17:00 до 17:40 там покажут мультфильмы "Шайбу! Шайбу!" (1964 г., 0+), "Кто первый?" (1950 г., 0+), "Приходи на каток" (1981 г., 0+). В 17:50 начнется "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (2019 г., 6+), а с 20:00 — "Чемпион мира" (2021 г., 6+).
Финальным мероприятием Дня физкультурника станет ночной легкоатлетический забег "Огни Самары", который объединит участников на дистанциях 300, 600 и 1586 метров, 5 и 10 километров. На сегодняшний день на него зарегистрировалось уже более 1000 человек.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.