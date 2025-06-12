В четверг, 12 июня, более 2,5 тыс. человек приняли участие в забеге "Королева спорта" в Самаре, сообщает мэрия города.

В рамках забега "Королева спорта" участники преодолели дистанции от 3 до 21,1 км.

Юные спортсмены могли попробовать себя в забеге на 300 и 600 метрах, также состоялся инклюзивный и волонтерский забеги, забег по северной ходьбе и забег юристов Legal run.

Традиционно участники стартовали и на "самарской миле" протяженностью 1586 метров. Отметим, что самым взрослым участником забега стал Леонид Селин: в 86 лет он пробежал дистанцию 10 км.

Победители получили в подарок от партнеров и спонсоров различные сертификаты и билеты, дипломы и медали соответствующих степеней. Отметим, что помимо забегов участников и болельщиков "Королевы спорта" ждала зарядка, спортивные активности, и возможность сдать нормативы ВФСК ГТО.