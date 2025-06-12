В четверг, 12 июня, более 2,5 тыс. человек приняли участие в забеге "Королева спорта" в Самаре, сообщает мэрия города.
В рамках забега "Королева спорта" участники преодолели дистанции от 3 до 21,1 км.
Юные спортсмены могли попробовать себя в забеге на 300 и 600 метрах, также состоялся инклюзивный и волонтерский забеги, забег по северной ходьбе и забег юристов Legal run.
Традиционно участники стартовали и на "самарской миле" протяженностью 1586 метров. Отметим, что самым взрослым участником забега стал Леонид Селин: в 86 лет он пробежал дистанцию 10 км.
Победители получили в подарок от партнеров и спонсоров различные сертификаты и билеты, дипломы и медали соответствующих степеней. Отметим, что помимо забегов участников и болельщиков "Королевы спорта" ждала зарядка, спортивные активности, и возможность сдать нормативы ВФСК ГТО.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.