Подведены итоги XV летней Спартакиады среди работников АО "Транснефть - Приволга"

В Самарской области c 17 по 18 мая 2025 года прошла XV летняя Спартакиада АО "Транснефть - Приволга". Юбилейная спартакиада предприятия была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На стадионе "Нефтяник" и ФОК "Октан" в г. Новокуйбышевске соревновались шесть команд — Самарского, Волгоградского, Бугурусланского, Саратовского районных нефтепроводных управлений (РНУ), Аппарата управления, Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО). Более 300 спортсменов на протяжении двух дней в упорной борьбе выявляли сильнейших в мини-футболе, баскетболе, волейболе, настольном теннисе, бильярде, легкой атлетике и плавании.

В рамках Спартакиады прошел патриотический флешмоб "80 лет" к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники предприятия почтили память героев, отдавших жизнь за свободу нашей Родины, и выразили благодарность поколению победителей.

Председатель объединенной профсоюзной организации АО "Транснефть - Приволга" Владимир Авраменко отметил, что активное участие в спортивных мероприятиях свидетельствует о том, что сотрудники выбирают здоровый образ жизни, а командные соревнования подразделений — это пример взаимовыручки и поддержки в коллективах.

По итогам Спартакиады переходящий Кубок победителя был вручен капитану команды Самарского РНУ. Второе и третье места распределили между собой сборные Волгоградского РНУ и ЦБПО. Победители и призеры в личных соревнованиях получили медали и грамоты, в командных — кубки, медали и грамоты. Лучшие спортсмены войдут в команду, которая представит предприятие на уровне организаций системы "Транснефть" в июне 2025 года в Нижнем Новгороде.