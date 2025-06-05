"Зелёный марафон-2025" в Самаре собрал 5 тысяч участников

Вторая очередь самарской набережной превратилась в центр спортивного праздника. Здесь прошел двенадцатый "Зелёный марафон" Сбера. Тысячи горожан и гостей Самары вышли на старт, в этом году "Зелёный марафон" проходил при поддержке "СберПрайм".

Открыли мероприятие руководитель администрации губернатора Самарской области — Дмитрий Яковлев и управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

"Зелёный марафон" прошел в преддверии Дня защиты детей. В 2025 году, как и годом ранее, Сбер сотрудничает с благотворительным фондом "Вклад в будущее". В ходе Зелёного Марафона каждый мог принять участие в развитии инклюзивного образования России: помочь детям с особенностями развития и опытом сиротства подготовиться к школе. Все добровольные пожертвования участников будут направлены на решение этой задачи — на оплату труда педагогов, которые будут проводить специальные занятия с детьми. Каждый участник мог пожертвовать средства при регистрации на забег, а после окончания регистрации, пожертвования принимались на специальных благотворительных стойках в каждом городе проведения забега. Также всегда можно присоединиться к фонду онлайн на платформе благотворительной платформе Сбера — "СберВместе". По итогам проведения "Зелёного марафона", Сбер удвоит взносы.

Организаторы подготовили разные форматы забегов, чтобы участие могли принять все желающие. В рамках марафона были предложены северная ходьба на 2,1 км, дистанции на 4,2 км, для тех, кто хочет попробовать свои силы, и 10 км для более подготовленных бегунов. Количество участников забега на дистанции 10 км по сравнению с 2024 годом увеличилось на 35%, на 4,2 км — на 20%.

Победителем мужского забега на 10 км стал Чистяков Владимир, а среди женщин быстрее всех оказалась Демина Светлана, на дистанции 4,2 км — среди мужчин первое место у Зайцева Анатолия, среди женщин — у Григорьевой Юлии.

Также в программе марафона прошли инклюзивные забеги. Победителем на колясках в категории "Электрика" стал Глушков Сергей, в категории "Механика" — Павлов Кирилл.

В дисциплине "Северная ходьба" лучшими стали Жаркова Людмила и Макаров Владимир.

Владимиру Макарову 70 лет и в этот Зелёный марафон он не только взял "золото" в Северной ходьбе, но и преодолел как дистанцию 10 км, так и 4,2 км. "Секрет бодрости в том, что каждый день нужно побеждать самого себя. Каждый день выходить на беговую дорожку, на лыжню, и каждый день понемногу проявлять физическую активность. Да, иногда не хочется, иногда холодно, иногда жарко. Тем не менее надо себя заставлять, и каждый раз себя побеждать, побеждать и побеждать", — отметил Владимир Макаров.

Для детей были организованы фановые спортивные активности и увлекательная программа в стартовом городке от партнёров марафона.

Самарская область вошла в число немногих регионов, где "Зеленый марафон" проходит сразу в двух городах — Самаре и Тольятти. В этом году в Самаре участие в марафоне приняли 3000 бегунов и 2000 гостей мероприятия.