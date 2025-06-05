"Зелёный марафон-2025" в Самаре собрал 5 тысяч участников

Вторая очередь самарской набережной превратилась в центр спортивного праздника. Здесь прошел двенадцатый "Зелёный марафон" Сбера. Тысячи горожан и гостей Самары вышли на старт, в этом году "Зелёный марафон" проходил при поддержке "СберПрайм".
Открыли мероприятие руководитель администрации губернатора Самарской области — Дмитрий Яковлев и управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.
"Зелёный марафон" прошел в преддверии Дня защиты детей. В 2025 году, как и годом ранее, Сбер сотрудничает с благотворительным фондом "Вклад в будущее". В ходе Зелёного Марафона каждый мог принять участие в развитии инклюзивного образования России: помочь детям с особенностями развития и опытом сиротства подготовиться к школе. Все добровольные пожертвования участников будут направлены на решение этой задачи — на оплату труда педагогов, которые будут проводить специальные занятия с детьми. Каждый участник мог пожертвовать средства при регистрации на забег, а после окончания регистрации, пожертвования принимались на специальных благотворительных стойках в каждом городе проведения забега. Также всегда можно присоединиться к фонду онлайн на платформе благотворительной платформе Сбера — "СберВместе". По итогам проведения "Зелёного марафона", Сбер удвоит взносы.
Организаторы подготовили разные форматы забегов, чтобы участие могли принять все желающие. В рамках марафона были предложены северная ходьба на 2,1 км, дистанции на 4,2 км, для тех, кто хочет попробовать свои силы, и 10 км для более подготовленных бегунов. Количество участников забега на дистанции 10 км по сравнению с 2024 годом увеличилось на 35%, на 4,2 км — на 20%.
Победителем мужского забега на 10 км стал Чистяков Владимир, а среди женщин быстрее всех оказалась Демина Светлана, на дистанции 4,2 км — среди мужчин первое место у Зайцева Анатолия, среди женщин — у Григорьевой Юлии.
Также в программе марафона прошли инклюзивные забеги. Победителем на колясках в категории "Электрика" стал Глушков Сергей, в категории "Механика" — Павлов Кирилл.
В дисциплине "Северная ходьба" лучшими стали Жаркова Людмила и Макаров Владимир.
Владимиру Макарову 70 лет и в этот Зелёный марафон он не только взял "золото" в Северной ходьбе, но и преодолел как дистанцию 10 км, так и 4,2 км. "Секрет бодрости в том, что каждый день нужно побеждать самого себя. Каждый день выходить на беговую дорожку, на лыжню, и каждый день понемногу проявлять физическую активность. Да, иногда не хочется, иногда холодно, иногда жарко. Тем не менее надо себя заставлять, и каждый раз себя побеждать, побеждать и побеждать", — отметил Владимир Макаров.
Для детей были организованы фановые спортивные активности и увлекательная программа в стартовом городке от партнёров марафона.
Самарская область вошла в число немногих регионов, где "Зеленый марафон" проходит сразу в двух городах — Самаре и Тольятти. В этом году в Самаре участие в марафоне приняли 3000 бегунов и 2000 гостей мероприятия.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.