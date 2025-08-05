В Тольятти и Чапаевске построили новые площадки для игры в футбол и хоккей

Подрядчик завершил работы по возведению четырех новых спортивных сооружений в Самарской области. В Чапаевске, у школы № 10 на ул. Жуковского, и в Тольятти, у школы № 46 на бульваре Курчатова, у гимназии № 38 на бульваре Кулибина и у школы № 89 на Дзержинского готовы новые универсальные спортивные площадки.

Покрытие площадок имеет международный сертификат — это мягкий износостойкий искусственный газон, просыпанный кварцевым песком. Покрытие без ущерба качеству выдерживает несколько десятков циклов заливки льда. Поэтому вокруг площадки ставятся хоккейные борта, чтобы зимой здесь можно было заливать каток. Таким образом, эти универсальные сооружения могут использоваться круглый год: и летом, и зимой. Площадки такого типа возводятся в Самарской области уже несколько лет и на протяжении этого срока получают позитивные отзывы от жителей региона.

Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и представители администраций городских округов Тольятти и Чапаевск осмотрели новые спортплощадки.

"Подведомственные учреждения министерства спорта планомерно работают в установленном графике по устройству спортивных сооружений в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". На данный момент готовы уже 15 сооружений: 14 универсальных спортивных площадок и сектор для легкоатлетических метаний. Важно, что и школьники, и взрослые получают возможность заниматься физкультурой и игровыми видами спорта в хороших условиях", — отмечает министр спорта Лидия Рогожинская.

В Тольятти все три спортплощадки такого типа возведены в кварталах Автозаводского района. Места под спортивную инфраструктуру были предусмотрены при планировке квартальной застройки Автограда еще в 70-х годах 20-го века, а сейчас настало время обновления. Администрация Тольятти планирует подать заявку на сооружение новых площадок и в следующем году. Предполагается, что новые объекты будут привлекать к занятиям физкультурой людей, которые ранее не занимались спортом, и так будет расти численность населения, вовлеченного в занятия спортом и ведущего активный образ жизни.

"Это главная задача, которую ставит перед нами президент Владимир Владимирович Путин, — подчеркивает Лидия Рогожинская. — Особое внимание развитию спорта уделяет и губернатор нашего региона Вячеслав Андреевич Федорищев. Это одна из первых сфер, где была принята отдельная региональная программа — "Мастер спорта". В рамках этой программы и стратегии социально-экономического развития региона запланировано приведение в нормативное состояние ранее построенных объектов спортивной инфраструктуры и ежегодно возведение 100 спортивных сооружений капитального и некапитального строительства. Универсальные площадки относительно недороги в установке и в использовании и при этом максимально доступны для населения", — отмечает министр.

В Чапаевске новая площадка появилась в отдаленном от центра районе города. С инициативой о ее возведении выступили сами жители окрестных домов, ученики школы № 10 и их родители. Теперь они смогут играть в футбол и хоккей не на пустыре, а на новом травмобезопасном покрытии. Эту площадку уже успели протестировать футболисты — игроки "Луча-2012" и "Луча-2013" под руководством тренера Анатолия Новикова. Проведенным тестом юные игроки остались довольны.

"Трава очень мягкая, думаю, что детишкам будет приятно на такой площадке играть. Очень большой плюс, что мы охватываем новый район такой хорошей площадкой. Думаю, что от этого всем будет польза", — считает тренер Анатолий Новиков.

Программа социально-экономического развития Самарской области до 2030 г., принятая губернатором Вячеславом Федорищевым, предусматривает улучшение условий для занятий физкультурой и спортом для населения региона и появление около 500 новых спортивных сооружений.

В этом году строительство приурочено к проведению в Самарской области XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава": возводятся 100 сооружений, среди которых универсальные спортивные площадки с искусственной травой и полимерным покрытием, площадки для тренировок и выполнения нормативов ГТО, зоны воркаута, сектор легкоатлетических метаний, "умные" площадки, объекты с применением технологий модульного строительства. 15 площадок уже готовы.