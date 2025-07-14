В Самарской области завершено строительство пяти новых спортплощадок

В Самарской области завершены работы на пяти новых универсальных спортивных площадках. Их возведение является частью масштабной подготовки региона к проведению XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября 2025 г. в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина.

Новые объекты представляют собой современные площадки с полимерным покрытием, предназначенные для игры в футбол, волейбол, баскетбол, а также для тренировок и занятий физкультурой. Две площадки расположены в Новокуйбышевске на территории спортивного лагеря "Юность", еще три — в Самаре: в Красноглинском районе (школы № 146 и № 33) и в Советском районе (школа № 22). Все работы выполнены в срок, объекты переданы заказчику и готовы к эксплуатации.

Строительство новых спортивных объектов ведется в рамках программы социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы. Всего в этом году в регионе запланировано создание 100 новых спортивных сооружений.

Так, в городском округе Кинель уже подготовили основание для возведения пяти площадок. В их числе 3 площадки ГТО для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, 1 умная спортплощадка, оснащенная интерактивным оборудованием, QR-кодами, Wi-Fi и цифровыми приложениями, а также 1 специализированная площадка для воркаута.

В Тольятти также активно развивается спортивная инфраструктура. До начала учебного года при школах города появятся 11 современных спортивных объектов.

Один из них строится на территории школы № 46, где на месте старого корта возводится многофункциональная площадка 56×28 м с искусственным покрытием для летних и зимних видов спорта.

"Мы благодарны городу и губернии за включение нашей школы в программу. Новая площадка станет центром спортивной жизни не только для учащихся, но и для жителей 4 квартала. Зимой здесь будет заливаться каток, а летом — проходить уроки физкультуры и внеурочные мероприятия", — отметила директор школы № 46 Лариса Чубенко.

Аналогичные площадки появятся у школ № 38 и № 89, а также 4 площадки ГТО и 4 воркаут-зоны. Все работы планируется завершить до 1 сентября 2025 года.

Создание современных спортивных объектов способствует популяризации здорового образа жизни, повышению доступности занятий физкультурой.

Также в целях поддержки спорта по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева в Самарской области реализуется программа "Мастер спорта". Она направлена на поддержку спортсменов, приобретение специализированной экипировки и инвентаря, улучшение спортивной инфраструктуры.