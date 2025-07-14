В Самарской области завершено строительство пяти новых спортплощадок

В Самарской области завершены работы на пяти новых универсальных спортивных площадках. Их возведение является частью масштабной подготовки региона к проведению XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября 2025 г. в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина.
Новые объекты представляют собой современные площадки с полимерным покрытием, предназначенные для игры в футбол, волейбол, баскетбол, а также для тренировок и занятий физкультурой. Две площадки расположены в Новокуйбышевске на территории спортивного лагеря "Юность", еще три — в Самаре: в Красноглинском районе (школы № 146 и № 33) и в Советском районе (школа № 22). Все работы выполнены в срок, объекты переданы заказчику и готовы к эксплуатации.
Строительство новых спортивных объектов ведется в рамках программы социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы. Всего в этом году в регионе запланировано создание 100 новых спортивных сооружений.
Так, в городском округе Кинель уже подготовили основание для возведения пяти площадок. В их числе 3 площадки ГТО для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, 1 умная спортплощадка, оснащенная интерактивным оборудованием, QR-кодами, Wi-Fi и цифровыми приложениями, а также 1 специализированная площадка для воркаута.
В Тольятти также активно развивается спортивная инфраструктура. До начала учебного года при школах города появятся 11 современных спортивных объектов.
Один из них строится на территории школы № 46, где на месте старого корта возводится многофункциональная площадка 56×28 м с искусственным покрытием для летних и зимних видов спорта.
"Мы благодарны городу и губернии за включение нашей школы в программу. Новая площадка станет центром спортивной жизни не только для учащихся, но и для жителей 4 квартала. Зимой здесь будет заливаться каток, а летом — проходить уроки физкультуры и внеурочные мероприятия", — отметила директор школы № 46 Лариса Чубенко.
Аналогичные площадки появятся у школ № 38 и № 89, а также 4 площадки ГТО и 4 воркаут-зоны. Все работы планируется завершить до 1 сентября 2025 года.
Создание современных спортивных объектов способствует популяризации здорового образа жизни, повышению доступности занятий физкультурой.
Также в целях поддержки спорта по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева в Самарской области реализуется программа "Мастер спорта". Она направлена на поддержку спортсменов, приобретение специализированной экипировки и инвентаря, улучшение спортивной инфраструктуры.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.