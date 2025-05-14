"Это не только соревнования": участник "Зеленого марафона" Сбера рассказал, почему каждый год выходит на старт

31 мая 2025 года в более чем 60 городах России пройдет 12-й ежегодный "Зеленый марафон" Сбера. Это не просто спортивное событие, а настоящий праздник для всех, кто ценит здоровый образ жизни. Среди тех, кто уже много лет не пропускает этот забег, — младший инспектор отдела по конвоированию УФСИН России по Самарской области Раиф Сытдыков. Он рассказал, почему марафон — это забег не только для профессионалов, как спорт изменил его жизнь и что мотивирует его возвращаться снова и снова.
Раиф участвует в "Зеленом марафоне" с 2019 г ода: "Для меня этот забег не только соревновательный процесс. Для меня это больше чем праздник. Именно здесь я встречаю лето, преодолевая дистанцию".
По словам сотрудника силового ведомства, с каждым годом марафон становится масштабнее и ярче: "Здесь не только бегут, но и отдыхают: концерты, конкурсы для взрослых и детей. Атмосфера настолько заряжает, что хочется приходить снова!".
Лучшее время Раифа на марафоне — 2 часа 57 минут. Начинал бегун с 3 часов 49 минут.
"За шесть лет участия я научился преодолевать двойные дистанции — 10 км и 4,2 км за один день. Первый раз было тяжело, но теперь я бегу с улыбкой", — поделился информацией инспектор УФСИН.
Раиф отметил, что марафон — это дистанция для всех, кто готов морально и физически к нему. Очень большое внимание нужно уделять подготовке к забегу, даже на небольшую дистанцию и бережно относиться к своему здоровью. Постепенно, повышая интенсивность тренировок, и увеличивать километраж дистанций. "Я сам начал с любительского уровня, а теперь тренирую других. Подготовка за 3-4 месяца, правильная экипировка и техника — вот ключ к успеху, " — пояснил он.
Также Раиф Сытдыков рассказал, что выход на старт в таких забегах формирует бережное отношение к себе, которое впоследствии становится осознанным выбор здоровья во всем: от повседневных привычек до подготовки к серьезным нагрузкам. Основа — это здоровый образ жизни: сбалансированное питание и регулярные тренировки на свежем воздухе. Бег в лесу, в поле или даже на простой спортплощадке дарит не только физическую нагрузку, но и душевную гармонию.
"В спорте бережность — это внимательность к деталям. Перед забегом я всегда тщательно разминаюсь, чтобы избежать травм. На дистанции, особенно марафонской, важно сохранять концентрацию: смотреть под ноги на асфальте, но не забывать и о технике бега. Отдельный пункт — экипировка. Правильные кроссовки — необходимость. Летом это легкие беговые модели, а зимой — с шипами, чтобы не поскользнуться на льду", — перечислил Раиф.
Тем, кто впервые решился на участие в забеге, опытный марафонец советует не откладывать: "Решили сегодня — действуйте. Запишитесь на забег, и жизнь изменится. Начните с малого. 3 км, 5 км — главное, двигаться к цели. Наслаждайтесь процессом. "Это не гонка, а праздник, где каждый — победитель".
"Зеленый Марафон" пройдет в Самаре 31 мая. Регистрация по ссылке.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.