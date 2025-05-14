"Это не только соревнования": участник "Зеленого марафона" Сбера рассказал, почему каждый год выходит на старт

31 мая 2025 года в более чем 60 городах России пройдет 12-й ежегодный "Зеленый марафон" Сбера. Это не просто спортивное событие, а настоящий праздник для всех, кто ценит здоровый образ жизни. Среди тех, кто уже много лет не пропускает этот забег, — младший инспектор отдела по конвоированию УФСИН России по Самарской области Раиф Сытдыков. Он рассказал, почему марафон — это забег не только для профессионалов, как спорт изменил его жизнь и что мотивирует его возвращаться снова и снова.

Раиф участвует в "Зеленом марафоне" с 2019 г ода: "Для меня этот забег не только соревновательный процесс. Для меня это больше чем праздник. Именно здесь я встречаю лето, преодолевая дистанцию".

По словам сотрудника силового ведомства, с каждым годом марафон становится масштабнее и ярче: "Здесь не только бегут, но и отдыхают: концерты, конкурсы для взрослых и детей. Атмосфера настолько заряжает, что хочется приходить снова!".

Лучшее время Раифа на марафоне — 2 часа 57 минут. Начинал бегун с 3 часов 49 минут.

"За шесть лет участия я научился преодолевать двойные дистанции — 10 км и 4,2 км за один день. Первый раз было тяжело, но теперь я бегу с улыбкой", — поделился информацией инспектор УФСИН.

Раиф отметил, что марафон — это дистанция для всех, кто готов морально и физически к нему. Очень большое внимание нужно уделять подготовке к забегу, даже на небольшую дистанцию и бережно относиться к своему здоровью. Постепенно, повышая интенсивность тренировок, и увеличивать километраж дистанций. "Я сам начал с любительского уровня, а теперь тренирую других. Подготовка за 3-4 месяца, правильная экипировка и техника — вот ключ к успеху, " — пояснил он.

Также Раиф Сытдыков рассказал, что выход на старт в таких забегах формирует бережное отношение к себе, которое впоследствии становится осознанным выбор здоровья во всем: от повседневных привычек до подготовки к серьезным нагрузкам. Основа — это здоровый образ жизни: сбалансированное питание и регулярные тренировки на свежем воздухе. Бег в лесу, в поле или даже на простой спортплощадке дарит не только физическую нагрузку, но и душевную гармонию.

"В спорте бережность — это внимательность к деталям. Перед забегом я всегда тщательно разминаюсь, чтобы избежать травм. На дистанции, особенно марафонской, важно сохранять концентрацию: смотреть под ноги на асфальте, но не забывать и о технике бега. Отдельный пункт — экипировка. Правильные кроссовки — необходимость. Летом это легкие беговые модели, а зимой — с шипами, чтобы не поскользнуться на льду", — перечислил Раиф.

Тем, кто впервые решился на участие в забеге, опытный марафонец советует не откладывать: "Решили сегодня — действуйте. Запишитесь на забег, и жизнь изменится. Начните с малого. 3 км, 5 км — главное, двигаться к цели. Наслаждайтесь процессом. "Это не гонка, а праздник, где каждый — победитель".

"Зеленый Марафон" пройдет в Самаре 31 мая. Регистрация по ссылке.