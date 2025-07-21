"Тольяттиазот" организовал семейный футбольный праздник

"Тольяттиазот" провел корпоративное мероприятие "Футбольная семья", инициатором которого стал профсоюз предприятия. Событие объединило сотрудников ТОАЗа и членов их семей.

Интерактивная программа праздника включала в себя мастер-классы, эстафеты и конкурсы, а также аттракционы, связанные с футбольной тематикой. В играх на импровизированных станциях принимали участие игроки корпоративной команды по футболу. Для зрителей была организована беспроигрышная лотерея с призами от предприятия, угощения и фотобудка, где каждый желающий мог сделать фото со своей семьей на память.

Завершился праздник дружественным матчем между командами родителей и детей. Судьей соревнований стал именитый спортсмен Тольятти, тренер и экс-игрок футбольных клубов "Лада" и "Нефтехимик" Александр Белозеров.

Футбольный фестиваль проходит третий год подряд и продолжает практику проведения праздников в спортивном формате. В течение всего года для сотрудников компании проводятся футбольные и хоккейные мероприятия, корпоративный День ГТО, организуются турниры и чемпионаты по баскетболу, волейболу, настольному теннису, дартсу, шахматам, нардам, стрельбе и плаванию.

Дмитрий Назин, председатель профсоюза АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" является социально ориентированным предприятием, которое активно поддерживает и развивает инициативы сотрудников, в том числе в области спорта. Футбольный семейный праздник стал уже доброй традицией компании и наглядной агитацией продвижения здорового образа жизни и семейных ценностей, где дети проводят время с родителями и приобщаются к спорту".