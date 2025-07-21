"Тольяттиазот" организовал семейный футбольный праздник

"Тольяттиазот" провел корпоративное мероприятие "Футбольная семья", инициатором которого стал профсоюз предприятия. Событие объединило сотрудников ТОАЗа и членов их семей.
Интерактивная программа праздника включала в себя мастер-классы, эстафеты и конкурсы, а также аттракционы, связанные с футбольной тематикой. В играх на импровизированных станциях принимали участие игроки корпоративной команды по футболу. Для зрителей была организована беспроигрышная лотерея с призами от предприятия, угощения и фотобудка, где каждый желающий мог сделать фото со своей семьей на память.
Завершился праздник дружественным матчем между командами родителей и детей. Судьей соревнований стал именитый спортсмен Тольятти, тренер и экс-игрок футбольных клубов "Лада" и "Нефтехимик" Александр Белозеров.
Футбольный фестиваль проходит третий год подряд и продолжает практику проведения праздников в спортивном формате. В течение всего года для сотрудников компании проводятся футбольные и хоккейные мероприятия, корпоративный День ГТО, организуются турниры и чемпионаты по баскетболу, волейболу, настольному теннису, дартсу, шахматам, нардам, стрельбе и плаванию.
Дмитрий Назин, председатель профсоюза АО "ТОАЗ":
"Тольяттиазот" является социально ориентированным предприятием, которое активно поддерживает и развивает инициативы сотрудников, в том числе в области спорта. Футбольный семейный праздник стал уже доброй традицией компании и наглядной агитацией продвижения здорового образа жизни и семейных ценностей, где дети проводят время с родителями и приобщаются к спорту".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.