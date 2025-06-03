Сыграли в городки: семейные команды определили победителя и призеров Кубка городской Думы Самары

В четвертый раз прошли соревнования по городошному спорту "Мама, папа, я — городошная семья" (0+) на Кубок Думы городского округа Самара. За победу и места на пьедестале почета состязались 11 команд, представлявших внутригородские районы и две команды от комитета "Самара-450".

Второй год подряд местом проведения городских стала специализированная площадка для игры в городки в центре сквера имени академика Н. Д. Кузнецова в Управленческом.

"Для городошников Самары и области это "намоленное" место. Площадка существует с 80-х годов, — рассказал главный судья соревнований, председатель федерации городошного спорта области Алексей Солдатов. — Благодаря поддержке энтузиаста городошного спорта, председателя городской Думы Самары Алексея Дегтева, получила второе рождение".

В 2023 году площадка была открыта после масштабной реконструкции. Мастера спорта России по городошному спорту, судья и тренер Николай Степанов отметил: площадка стала местом проведения официальных областных соревнований. Ее оценили городошники из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, участвовавшие в открытых региональных турнирах. И заключили: площадка готова для проведения всероссийских и международных соревнований.

Инициатор проведения турнира семейных команд и популяризатор городошного спорта, председатель городской Думы Алексей Дегтев уверен: "Для проведения соревнований и популяризации вида спорта нужны современные комфортные площадки".

Таких в Самаре пока две. Кроме стационарной, есть еще переносная. В ближайшие дни она будет установлена в одном из скверов площади имени Куйбышева.

"Хотелось бы, чтобы подобные мобильные площадки появились в парках и скверах города, — сказал Дегтев. — Их можно создавать по программе "Формирование комфортной городской среды" и размещать даже в больших дворах".

За две недели до проведения турнира все желающие могли в выходные приехать в сквер и потренироваться под руководством инструктора. Семья Коревых воспользовалась такой возможностью.

"В первый приезд мы оценили площадку, узнали тонкости правил игры в городки, увидели мастер-класс от тренера и попробовали побросать биты, — рассказала Людмила Корева. — На второй тренировке пытались разбивать самые простые фигуры. Лучше получалось у мужа Евгения и сына Кирилла".

По результатам упорной борьбы первое место в соревнованиях "Мама, папа, я — городошная семья" заняла семья Камениных (Самарский район). Второе место — у семьи Сысолятиных из Красноглинского района, третье заняла семейная команда Приматовых (Ленинский район).

Более подробный материал читайте в среду, 4 июня, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).