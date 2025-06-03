Сыграли в городки: семейные команды определили победителя и призеров Кубка городской Думы Самары

В четвертый раз прошли соревнования по городошному спорту "Мама, папа, я — городошная семья" (0+) на Кубок Думы городского округа Самара. За победу и места на пьедестале почета состязались 11 команд, представлявших внутригородские районы и две команды от комитета "Самара-450".
Второй год подряд местом проведения городских стала специализированная площадка для игры в городки в центре сквера имени академика Н. Д. Кузнецова в Управленческом.
"Для городошников Самары и области это "намоленное" место. Площадка существует с 80-х годов, — рассказал главный судья соревнований, председатель федерации городошного спорта области Алексей Солдатов. — Благодаря поддержке энтузиаста городошного спорта, председателя городской Думы Самары Алексея Дегтева, получила второе рождение".
В 2023 году площадка была открыта после масштабной реконструкции. Мастера спорта России по городошному спорту, судья и тренер Николай Степанов отметил: площадка стала местом проведения официальных областных соревнований. Ее оценили городошники из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, участвовавшие в открытых региональных турнирах. И заключили: площадка готова для проведения всероссийских и международных соревнований.
Инициатор проведения турнира семейных команд и популяризатор городошного спорта, председатель городской Думы Алексей Дегтев уверен: "Для проведения соревнований и популяризации вида спорта нужны современные комфортные площадки".
Таких в Самаре пока две. Кроме стационарной, есть еще переносная. В ближайшие дни она будет установлена в одном из скверов площади имени Куйбышева.
"Хотелось бы, чтобы подобные мобильные площадки появились в парках и скверах города, — сказал Дегтев. — Их можно создавать по программе "Формирование комфортной городской среды" и размещать даже в больших дворах".
За две недели до проведения турнира все желающие могли в выходные приехать в сквер и потренироваться под руководством инструктора. Семья Коревых воспользовалась такой возможностью.
"В первый приезд мы оценили площадку, узнали тонкости правил игры в городки, увидели мастер-класс от тренера и попробовали побросать биты, — рассказала Людмила Корева. — На второй тренировке пытались разбивать самые простые фигуры. Лучше получалось у мужа Евгения и сына Кирилла".
По результатам упорной борьбы первое место в соревнованиях "Мама, папа, я — городошная семья" заняла семья Камениных (Самарский район). Второе место — у семьи Сысолятиных из Красноглинского района, третье заняла семейная команда Приматовых (Ленинский район).
Более подробный материал читайте в среду, 4 июня, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.