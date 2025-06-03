16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сыграли в городки: семейные команды определили победителя и призеров Кубка городской Думы Самары Самарцев приглашают на бесплатные тренировки на открытом воздухе Как прошел Зеленый Марафон в Тольятти Страна в едином ритме: при поддержке ПСБ в Самаре прошел Международный полумарафон "ЗаБег.РФ" В Самаре 3 тыс. человек вышли на старт полумарафона ЗаБег.РФ

Массовый спорт Спорт

Сыграли в городки: семейные команды определили победителя и призеров Кубка городской Думы Самары

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четвертый раз прошли соревнования по городошному спорту "Мама, папа, я — городошная семья" (0+) на Кубок Думы городского округа Самара. За победу и места на пьедестале почета состязались 11 команд, представлявших внутригородские районы и две команды от комитета "Самара-450".

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Второй год подряд местом проведения городских стала специализированная площадка для игры в городки в центре сквера имени академика Н. Д. Кузнецова в Управленческом.

"Для городошников Самары и области это "намоленное" место. Площадка существует с 80-х годов, — рассказал главный судья соревнований, председатель федерации городошного спорта области Алексей Солдатов. — Благодаря поддержке энтузиаста городошного спорта, председателя городской Думы Самары Алексея Дегтева, получила второе рождение".

В 2023 году площадка была открыта после масштабной реконструкции. Мастера спорта России по городошному спорту, судья и тренер Николай Степанов отметил: площадка стала местом проведения официальных областных соревнований. Ее оценили городошники из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, участвовавшие в открытых региональных турнирах. И заключили: площадка готова для проведения всероссийских и международных соревнований.

Инициатор проведения турнира семейных команд и популяризатор городошного спорта, председатель городской Думы Алексей Дегтев уверен: "Для проведения соревнований и популяризации вида спорта нужны современные комфортные площадки".

Таких в Самаре пока две. Кроме стационарной, есть еще переносная. В ближайшие дни она будет установлена в одном из скверов площади имени Куйбышева.

"Хотелось бы, чтобы подобные мобильные площадки появились в парках и скверах города, — сказал Дегтев. — Их можно создавать по программе "Формирование комфортной городской среды" и размещать даже в больших дворах".

За две недели до проведения турнира все желающие могли в выходные приехать в сквер и потренироваться под руководством инструктора. Семья Коревых воспользовалась такой возможностью.

"В первый приезд мы оценили площадку, узнали тонкости правил игры в городки, увидели мастер-класс от тренера и попробовали побросать биты, — рассказала Людмила Корева. — На второй тренировке пытались разбивать самые простые фигуры. Лучше получалось у мужа Евгения и сына Кирилла".

По результатам упорной борьбы первое место в соревнованиях "Мама, папа, я — городошная семья" заняла семья Камениных (Самарский район). Второе место — у семьи Сысолятиных из Красноглинского района, третье заняла семейная команда Приматовых (Ленинский район).

Более подробный материал читайте в среду, 4 июня, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

Фото на сайте

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6