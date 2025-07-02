Сотрудник "Тольяттиазота" — чемпион Самарской области по лыжероллерам

Пожарный службы аварийно-спасательных формирований ТОАЗа Александр Александров занял первое место в чемпионате Самарской области по лыжероллерам. Сотрудник предприятия победил в абсолютном зачете на дистанции 10 км.
Соревнования в формате масс-старта проходили на трассе около стадиона "Солидарность Арена" в Самаре. В категории "мужчины от 19 лет и старше" приняли участие 20 спортсменов, которые бежали свободным стилем. Итоговый результат Александра Александрова составил 21 минуту 19 секунд.
Отличные результаты в спорте сотрудник "Тольяттиазота" показывает не впервые. На его счету несколько побед в крупных лыжных соревнованиях. Только в 2025 году пожарный предприятия завоевал золото на Камском марафоне в Набережных Челнах, марафоне "Сокольи горы" в Самаре, лыжном марафоне в Тольятти и городских соревнованиях в рамках всероссийской "Лыжни России".
Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":
"Создание условий для занятий спортом сотрудников укрепляет HR-бренд "Тольяттиазота" как крупнейшего работодателя региона с одним из лучших социальных пакетов. Материальное обеспечение сборных предприятия, организация бесплатных тренировок, поддержание командного духа — все это позволяет сохранять позитивную атмосферу на рабочем месте, объединять коллектив со схожими ценностями, тем самым повышая доверительные отношения между коллегами и укрепляя их здоровье".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.