Сотрудник "Тольяттиазота" — чемпион Самарской области по лыжероллерам

Пожарный службы аварийно-спасательных формирований ТОАЗа Александр Александров занял первое место в чемпионате Самарской области по лыжероллерам. Сотрудник предприятия победил в абсолютном зачете на дистанции 10 км.

Соревнования в формате масс-старта проходили на трассе около стадиона "Солидарность Арена" в Самаре. В категории "мужчины от 19 лет и старше" приняли участие 20 спортсменов, которые бежали свободным стилем. Итоговый результат Александра Александрова составил 21 минуту 19 секунд.

Отличные результаты в спорте сотрудник "Тольяттиазота" показывает не впервые. На его счету несколько побед в крупных лыжных соревнованиях. Только в 2025 году пожарный предприятия завоевал золото на Камском марафоне в Набережных Челнах, марафоне "Сокольи горы" в Самаре, лыжном марафоне в Тольятти и городских соревнованиях в рамках всероссийской "Лыжни России".

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Создание условий для занятий спортом сотрудников укрепляет HR-бренд "Тольяттиазота" как крупнейшего работодателя региона с одним из лучших социальных пакетов. Материальное обеспечение сборных предприятия, организация бесплатных тренировок, поддержание командного духа — все это позволяет сохранять позитивную атмосферу на рабочем месте, объединять коллектив со схожими ценностями, тем самым повышая доверительные отношения между коллегами и укрепляя их здоровье".