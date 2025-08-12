В Самарской области завершается общественное обсуждение проекта терсхемы обращения с ТКО

12 августа — последний день, когда все желающие могут направить замечания, предложения и комментарии к предложенному министерством природных ресурсов и экологии Самарской области проекту. Все они будут рассмотрены экспертами для принятия окончательного решения.

Проект новой территориальной схемы обращения с отходами Самарской области предусматривает модернизацию сферы с учетом исключения некоторых объектов по причине истечения их производственного ресурса.

"Мы актуализировали данные отходообразования, учли территории, которые ранее не были отражены. В новой терсхеме выстраивается эффективная логистика за счет внесения информации об объектах: это и перспективные комплексы обращения с отходами, и своевременный вывод из эксплуатации старых с учетом их остаточной вместимости и ресурса оборудования". — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

По завершении общественных обсуждений проект терсхемы должен пройти следующие этапы: согласования, предварительных изысканий, бюджетирования, проектирования, государственной экологической экспертизы и т. д.

"Мы получаем замечания жителей и уже рассматриваем, рассчитываем альтернативные варианты, в том числе с учетом возможностей бюджетных проектировок на 2026–2028 года. Конечно, представим их общественности", – добавил Ефимов.