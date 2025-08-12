В Самарской области завершается общественное обсуждение проекта терсхемы обращения с ТКО

12 августа — последний день, когда все желающие могут направить замечания, предложения и комментарии к предложенному министерством природных ресурсов и экологии Самарской области проекту. Все они будут рассмотрены экспертами для принятия окончательного решения.
Проект новой территориальной схемы обращения с отходами Самарской области предусматривает модернизацию сферы с учетом исключения некоторых объектов по причине истечения их производственного ресурса.
"Мы актуализировали данные отходообразования, учли территории, которые ранее не были отражены. В новой терсхеме выстраивается эффективная логистика за счет внесения информации об объектах: это и перспективные комплексы обращения с отходами, и своевременный вывод из эксплуатации старых с учетом их остаточной вместимости и ресурса оборудования". — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.
По завершении общественных обсуждений проект терсхемы должен пройти следующие этапы: согласования, предварительных изысканий, бюджетирования, проектирования, государственной экологической экспертизы и т. д.
"Мы получаем замечания жителей и уже рассматриваем, рассчитываем альтернативные варианты, в том числе с учетом возможностей бюджетных проектировок на 2026–2028 года. Конечно, представим их общественности", – добавил Ефимов.
Последние комментарии
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Очень интересно, что измениться.
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️