Выпускник "Школы героев" и игрок "Лада-следж" реализует проект развития адаптивного спорта в Тольятти

Нападающий следж-хоккейного клуба "Лада-следж" Владислав Пашутин, выпускник первого потока "Школы героев" и куратор министерства спорта Самарской области, совершил прыжок с парашютом, отправив всем привет с высоты птичьего полета.

Владислав освоил парашютное дело во время службы в спецназе, а теперь прыгает для души — пока раз в год. На его счету уже 20 прыжков, но после полученной травмы он прыгает только в тандеме.

"Ветераны СВО в очередной раз доказывают, что нет преград для человеческих возможностей", — говорит герой.

Владислав — один из сильнейших игроков сборной Самарской области по следж-хоккею. Получив тяжелое ранение в зоне СВО, признается, не представлял, что когда-нибудь снова сможет заниматься спортом. Но сила духа и упорство помогли ему не только вернуться к активной жизни, но и стать выпускником "Школы героев". Программа инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым и является продолжением президентской — "Время героев".

Школа помогла ветерану спецоперации разработать проект развития адаптивного спорта в Тольятти.

"Это не только спорт, это общение, дух, преодоление себя. Верю, что следж-хоккей будет развиваться в нашем регионе — хотелось бы, чтобы у нас было больше возможностей", — отмечает Владислав.

Самарская область — один из первых регионов России, где начали развивать следж-хоккей. Здесь созданы сразу две ветеранские команды. Кураторами команд стали два профессиональных хоккейных клуба региона — тольяттинская "Лада" и самарский "ЦСК ВВС". Набор игроков в команды продолжается.

Также в регионе создан Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. В целях поддержки, в том числе этого направления спорта по инициативе главы региона разработана региональная программа "Мастер спорта". Она направлена на поддержку спортсменов, приобретение специализированной экипировки и инвентаря, улучшение спортивной инфраструктуры.