Выпускник "Школы героев" и игрок "Лада-следж" реализует проект развития адаптивного спорта в Тольятти

Нападающий следж-хоккейного клуба "Лада-следж" Владислав Пашутин, выпускник первого потока "Школы героев" и куратор министерства спорта Самарской области, совершил прыжок с парашютом, отправив всем привет с высоты птичьего полета.
Владислав освоил парашютное дело во время службы в спецназе, а теперь прыгает для души — пока раз в год. На его счету уже 20 прыжков, но после полученной травмы он прыгает только в тандеме.
"Ветераны СВО в очередной раз доказывают, что нет преград для человеческих возможностей", — говорит герой.
Владислав — один из сильнейших игроков сборной Самарской области по следж-хоккею. Получив тяжелое ранение в зоне СВО, признается, не представлял, что когда-нибудь снова сможет заниматься спортом. Но сила духа и упорство помогли ему не только вернуться к активной жизни, но и стать выпускником "Школы героев". Программа инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым и является продолжением президентской — "Время героев".
Школа помогла ветерану спецоперации разработать проект развития адаптивного спорта в Тольятти.
"Это не только спорт, это общение, дух, преодоление себя. Верю, что следж-хоккей будет развиваться в нашем регионе — хотелось бы, чтобы у нас было больше возможностей", — отмечает Владислав.
Самарская область — один из первых регионов России, где начали развивать следж-хоккей. Здесь созданы сразу две ветеранские команды. Кураторами команд стали два профессиональных хоккейных клуба региона — тольяттинская "Лада" и самарский "ЦСК ВВС". Набор игроков в команды продолжается.
Также в регионе создан Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. В целях поддержки, в том числе этого направления спорта по инициативе главы региона разработана региональная программа "Мастер спорта". Она направлена на поддержку спортсменов, приобретение специализированной экипировки и инвентаря, улучшение спортивной инфраструктуры.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.