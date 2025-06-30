Cотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в "Гонке героев"

В День молодежи сотрудники ТОАЗа приняли участие в массовом забеге с препятствиями "Гонка героев". Масштабное мероприятие, которое объединило более 2 000 спортсменов и любителей активного образа жизни, состоялось на полигоне в Красноярском районе Самарской области.
Экстремальные соревнования представляли собой трассу длиной 7,5 км с испытаниями на силу и выносливость. Полоса препятствий состояла из прохождения классических рукоходов различной сложности, глубоких рвов и окопов, подъема груза, перехода брода, восхождения по канатам и сеткам с наклоном. Финальной, двадцать пятой локацией стала отвесная стена. Усложняли дистанцию естественные водные и грязевые преграды.
Две команды "Тольяттиазота", состоящие из 10 человек каждая, приняли участие в корпоративном забеге наравне с коллективами крупнейших компаний и бизнес-сообществ региона. 14 мужчин и 6 девушек, представляющих производственные службы предприятия, успешно финишировали и получили коллекционные жетоны "Гонки".
Событие стало продолжением летнего сезона спортивных мероприятий с участием сотрудников ТОАЗа. На предыдущих массовых соревнованиях "Королева спорта" в Самаре отличные результаты показали аппаратчик ХВО котельной № 19 Татьяна Гринько и старший мастер цеха № 21 Александр Барков, занявшие в своей возрастной категории 2-е и 3-е места соответственно.
"Спорт прочно вошел в жизнь сотрудников "Тольяттиазота". С каждым новым сезоном появляется все больше активностей, в которых они с удовольствием принимают участие. Компания всесторонне поддерживает их увлечения, направленные на здоровый образ жизни и особенно проявление силы духа. Из последних мероприятий можно привести в пример Жигулевскую кругосветку — единственный в России и самый длинный в Европе гребной ультрамарафон. Здесь, как и в "Гонке героев", сотрудники предприятия продемонстрировали умение работать в команде, принимать быстрые решения в сложных условиях, отличную физическую подготовку и стремление к достижению целей, невзирая на трудности", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.