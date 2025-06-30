Cотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в "Гонке героев"

В День молодежи сотрудники ТОАЗа приняли участие в массовом забеге с препятствиями "Гонка героев". Масштабное мероприятие, которое объединило более 2 000 спортсменов и любителей активного образа жизни, состоялось на полигоне в Красноярском районе Самарской области.

Экстремальные соревнования представляли собой трассу длиной 7,5 км с испытаниями на силу и выносливость. Полоса препятствий состояла из прохождения классических рукоходов различной сложности, глубоких рвов и окопов, подъема груза, перехода брода, восхождения по канатам и сеткам с наклоном. Финальной, двадцать пятой локацией стала отвесная стена. Усложняли дистанцию естественные водные и грязевые преграды.

Две команды "Тольяттиазота", состоящие из 10 человек каждая, приняли участие в корпоративном забеге наравне с коллективами крупнейших компаний и бизнес-сообществ региона. 14 мужчин и 6 девушек, представляющих производственные службы предприятия, успешно финишировали и получили коллекционные жетоны "Гонки".

Событие стало продолжением летнего сезона спортивных мероприятий с участием сотрудников ТОАЗа. На предыдущих массовых соревнованиях "Королева спорта" в Самаре отличные результаты показали аппаратчик ХВО котельной № 19 Татьяна Гринько и старший мастер цеха № 21 Александр Барков, занявшие в своей возрастной категории 2-е и 3-е места соответственно.

"Спорт прочно вошел в жизнь сотрудников "Тольяттиазота". С каждым новым сезоном появляется все больше активностей, в которых они с удовольствием принимают участие. Компания всесторонне поддерживает их увлечения, направленные на здоровый образ жизни и особенно проявление силы духа. Из последних мероприятий можно привести в пример Жигулевскую кругосветку — единственный в России и самый длинный в Европе гребной ультрамарафон. Здесь, как и в "Гонке героев", сотрудники предприятия продемонстрировали умение работать в команде, принимать быстрые решения в сложных условиях, отличную физическую подготовку и стремление к достижению целей, невзирая на трудности", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.