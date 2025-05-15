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Фестиваль "Готов к труду и обороне" пройдет в парке Гагарина 25 мая

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 мая, на территории парка им. Гагарина запланирован весенний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). К участию приглашаются самарцы от 6 до 70 лет и старше, относящиеся к I–XVIII ступеням комплекса ГТО.

В рамках фестиваля запланировано выполнение следующих нормативных комплексов ГТО:

  • наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;
  • поднимание туловища из положения лежа на спине;
  • подтягивание из виса на высокой перекладине;
  • подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
  • сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу / от гимнастической скамьи;
  • рывок гири 16 кг;
  • прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
  • челночный бег 3×10;
  • шестиминутный бег;
  • бег на 10 метров;
  • бег на 30 метров;
  • бег на 60 метров;
  • бег на 100 метров;
  • бег на 1 000 метров;
  • бег на 1 500 метров;
  • бег на 2 000 метров;
  • бег на 3 000 метров;
  • смешанное передвижение на 1000 м;
  • скандинавская ходьба;
  • стрельба из электронного оружия.

Предварительные индивидуальные и коллективные заявки с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и УИН-номера и времени прохождения испытаний принимаются на электронные адреса центров тестирования:

  • wolf23_nsk@mail.ru — МБУ ДО СШ № 7 г. о. Самара;
  • olimpdod.adm@mail.ru — МАУ г. о. Самара "Олимп";
  • sport6samara@mail.ru — МБУ ДО г. о. Самара "СШОР № 6";
  • sport-chaika@mail.ru — МБУ г. о. Самара ФСЦ "Чайка".

Подробнее с положением можно ознакомиться в приложении, размещенном на сайте городской администрации.

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