Фестиваль "Готов к труду и обороне" пройдет в парке Гагарина 25 мая

В воскресенье, 25 мая, на территории парка им. Гагарина запланирован весенний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). К участию приглашаются самарцы от 6 до 70 лет и старше, относящиеся к I–XVIII ступеням комплекса ГТО.

В рамках фестиваля запланировано выполнение следующих нормативных комплексов ГТО:

наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;

поднимание туловища из положения лежа на спине;

подтягивание из виса на высокой перекладине;

подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу / от гимнастической скамьи;

рывок гири 16 кг;

прыжок в длину с места толчком двумя ногами;

челночный бег 3×10;

шестиминутный бег;

бег на 10 метров;

бег на 30 метров;

бег на 60 метров;

бег на 100 метров;

бег на 1 000 метров;

бег на 1 500 метров;

бег на 2 000 метров;

бег на 3 000 метров;

смешанное передвижение на 1000 м;

скандинавская ходьба;

стрельба из электронного оружия.

Предварительные индивидуальные и коллективные заявки с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и УИН-номера и времени прохождения испытаний принимаются на электронные адреса центров тестирования:

wolf23_nsk@mail.ru — МБУ ДО СШ № 7 г. о. Самара;

olimpdod.adm@mail.ru — МАУ г. о. Самара "Олимп";

sport6samara@mail.ru — МБУ ДО г. о. Самара "СШОР № 6";

sport-chaika@mail.ru — МБУ г. о. Самара ФСЦ "Чайка".

Подробнее с положением можно ознакомиться в приложении, размещенном на сайте городской администрации.