Фестиваль "Готов к труду и обороне" пройдет в парке Гагарина 25 мая

В воскресенье, 25 мая, на территории парка им. Гагарина запланирован весенний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). К участию приглашаются самарцы от 6 до 70 лет и старше, относящиеся к I–XVIII ступеням комплекса ГТО.
В рамках фестиваля запланировано выполнение следующих нормативных комплексов ГТО:
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;
- поднимание туловища из положения лежа на спине;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу / от гимнастической скамьи;
- рывок гири 16 кг;
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- челночный бег 3×10;
- шестиминутный бег;
- бег на 10 метров;
- бег на 30 метров;
- бег на 60 метров;
- бег на 100 метров;
- бег на 1 000 метров;
- бег на 1 500 метров;
- бег на 2 000 метров;
- бег на 3 000 метров;
- смешанное передвижение на 1000 м;
- скандинавская ходьба;
- стрельба из электронного оружия.
Предварительные индивидуальные и коллективные заявки с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и УИН-номера и времени прохождения испытаний принимаются на электронные адреса центров тестирования:
- wolf23_nsk@mail.ru — МБУ ДО СШ № 7 г. о. Самара;
- olimpdod.adm@mail.ru — МАУ г. о. Самара "Олимп";
- sport6samara@mail.ru — МБУ ДО г. о. Самара "СШОР № 6";
- sport-chaika@mail.ru — МБУ г. о. Самара ФСЦ "Чайка".
Подробнее с положением можно ознакомиться в приложении, размещенном на сайте городской администрации.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.