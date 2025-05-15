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Самара присоединится ко всероссийскому полумарафону "ЗаБег.РФ"

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 24 мая, Самара присоединится к девятому всероссийскому полумарафону с синхронным стартом "ЗаБег.РФ". Основной площадкой станет аллея "Последняя миля" и прилегающая территория стадиона "Солидарность Самара Арена". Планируется, что легкоатлетический праздник объединит более 180 тысяч бегунов по всей России.

Для участников предусмотрено четыре дистанции:

  • 1 км (старт в 9:00): для участников старше 6 лет, лимит 15 минут
  • 5 км (старт в 11:00): для участников старше 16 лет, лимит 50 минут
  • 10 км (старт в 10:00): для участников старше 18 лет, лимит 1 час 30 минут
  • 21,1 км (старт в 10:00): для участников старше 18 лет, лимит 3 часа

Организаторы обращают особое внимание, что для участия в забеге на любой из дистанций необходима медицинская справка; участникам в возрасте от 6 до 17 лет без родителей — их письменное разрешение. На протяжении всей трассы будут расположены пит-стопы с водой и фруктами, чтобы освежиться и подзарядиться.

Каждый участник получит брендированную футболку, медаль на финише и электронный сертификат участника. Стартовые пакеты можно получить 22 мая с 11:00 до 20:00 и 23 мая с 10:00 до 20:00 в ТЦ "Гудок" (ул. Красноармейская, 131, 1 этаж). При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и оригинал медицинской справки.

Традиционно по итогам полумарафона "Забег.РФ" определяется обладатель звания беговой столицы России. Город-победитель получит переходящий Кубок, на котором выгравированы города-победители прежних лет, начиная с 2017 года. Зарегистрироваться на полумарафон "ЗаБег.РФ" и узнать больше можно на сайте.

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