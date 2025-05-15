Самара присоединится ко всероссийскому полумарафону "ЗаБег.РФ"

В субботу, 24 мая, Самара присоединится к девятому всероссийскому полумарафону с синхронным стартом "ЗаБег.РФ". Основной площадкой станет аллея "Последняя миля" и прилегающая территория стадиона "Солидарность Самара Арена". Планируется, что легкоатлетический праздник объединит более 180 тысяч бегунов по всей России.
Для участников предусмотрено четыре дистанции:
- 1 км (старт в 9:00): для участников старше 6 лет, лимит 15 минут
- 5 км (старт в 11:00): для участников старше 16 лет, лимит 50 минут
- 10 км (старт в 10:00): для участников старше 18 лет, лимит 1 час 30 минут
- 21,1 км (старт в 10:00): для участников старше 18 лет, лимит 3 часа
Организаторы обращают особое внимание, что для участия в забеге на любой из дистанций необходима медицинская справка; участникам в возрасте от 6 до 17 лет без родителей — их письменное разрешение. На протяжении всей трассы будут расположены пит-стопы с водой и фруктами, чтобы освежиться и подзарядиться.
Каждый участник получит брендированную футболку, медаль на финише и электронный сертификат участника. Стартовые пакеты можно получить 22 мая с 11:00 до 20:00 и 23 мая с 10:00 до 20:00 в ТЦ "Гудок" (ул. Красноармейская, 131, 1 этаж). При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и оригинал медицинской справки.
Традиционно по итогам полумарафона "Забег.РФ" определяется обладатель звания беговой столицы России. Город-победитель получит переходящий Кубок, на котором выгравированы города-победители прежних лет, начиная с 2017 года. Зарегистрироваться на полумарафон "ЗаБег.РФ" и узнать больше можно на сайте.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.