Самарцев приглашают на бесплатные тренировки на открытом воздухе

В понедельник, 2 июня, в региональной столице при поддержке администрации города стартовали бесплатные тренировки на открытом воздухе "Самара в движении", сообщает мэрия города. Уже на этой неделе на площади им. В. В. Куйбышева и в парке 50-летия Октября участников ждут занятия по йоге, зумбе, настольному теннису, боксу, воркауту и др.
Парк 50-летия Октября
2 июня, понедельник:
- 17:00 — 20:00 Настольный теннис
- 19:00 — 21:00 Зумба
3 июня, вторник:
- 19:00 — 20:00 Йога (Студия фитнеса, йоги и танцев Paragraf)
4 июня, среда:
- 17:00 — 20:00 Настольный теннис
- 19:00 — 21:00 Бокс (федерация бокса города Самара)
5 июня, четверг:
- 19:00 — 20:00 Зумба (Студия фитнеса, йоги и танцев Paragraf)
6 июня, пятница:
- 17:00 — 20:00 Настольный теннис
- 19:00 — 21:00 Бокс (Федерация бокса города Самара)
Площадь им. В.В. Куйбышева
3 июня, вторник:
- 19:00 — 20:00 Стронгер (Спортклуб АМСТАФФ)
- 20:00 — 21:00 Воркаут (Спортклуб АМСТАФФ)
6 июня, пятница:
- 19:00 — 20:00 Стронгер (Спортклуб АМСТАФФ)
- 20:00 — 21:00 Воркаут (Спортклуб АМСТАФФ)
7 июня, суббота:
- 17:00 — 21:00 Спортивный клуб АМСТАФФ
Актуальная программа мероприятий доступна в группе https://vk.com/samaravdvizhenii.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.