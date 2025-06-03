Самарцев приглашают на бесплатные тренировки на открытом воздухе

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В понедельник, 2 июня, в региональной столице при поддержке администрации города стартовали бесплатные тренировки на открытом воздухе "Самара в движении", сообщает мэрия города. Уже на этой неделе на площади им. В. В. Куйбышева и в парке 50-летия Октября участников ждут занятия по йоге, зумбе, настольному теннису, боксу, воркауту и др.