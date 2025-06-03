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Массовый спорт Спорт

Самарцев приглашают на бесплатные тренировки на открытом воздухе

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 июня, в региональной столице при поддержке администрации города стартовали бесплатные тренировки на открытом воздухе "Самара в движении", сообщает мэрия города. Уже на этой неделе на площади им. В. В. Куйбышева и в парке 50-летия Октября участников ждут занятия по йоге, зумбе, настольному теннису, боксу, воркауту и др.

Парк 50-летия Октября

2 июня, понедельник:

  • 17:00 — 20:00 Настольный теннис
  • 19:00 — 21:00 Зумба

3 июня, вторник:

  • 19:00 — 20:00 Йога (Студия фитнеса, йоги и танцев Paragraf)

4 июня, среда:

  • 17:00 — 20:00 Настольный теннис
  • 19:00 — 21:00 Бокс (федерация бокса города Самара)

5 июня, четверг:

  • 19:00 — 20:00 Зумба (Студия фитнеса, йоги и танцев Paragraf)

6 июня, пятница:

  • 17:00 — 20:00 Настольный теннис
  • 19:00 — 21:00 Бокс (Федерация бокса города Самара)

Площадь им. В.В. Куйбышева

3 июня, вторник:

  • 19:00 — 20:00 Стронгер (Спортклуб АМСТАФФ)
  • 20:00 — 21:00 Воркаут (Спортклуб АМСТАФФ)

6 июня, пятница:

  • 19:00 — 20:00 Стронгер (Спортклуб АМСТАФФ)
  • 20:00 — 21:00 Воркаут (Спортклуб АМСТАФФ)

7 июня, суббота:

  • 17:00 — 21:00 Спортивный клуб АМСТАФФ

Актуальная программа мероприятий доступна в группе https://vk.com/samaravdvizhenii.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

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