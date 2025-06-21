Авито Авто и пилот Формулы-1 Сергей Сироткин задали темп на утреннем забеге ПМЭФ

19 июня состоялся благотворительный забег "Борись и побеждай" в рамках Петербургского международного экономического форума, в котором приняли участие около двух тысяч спортсменов. Официальный партнер забега Авито Авто создал для участников специальную пит-стоп зону "Двигатель побед" с настоящим гоночным болидом. Перед стартом там можно было настроиться на гонку вместе с пилотом Формулы-1 Сергеем Сироткиным, размяться с физруком, а после финиша — восстановить силы в стилизованной лаунж-зоне.
Приглашенный гость российский пилот Формулы-1, генеральный директор Академии СМП Сергей Сироткин принял участие в паблик-токе и автограф-сессии, рассказал о том, как гонщики готовятся к заездам, и поделился секретами, как найти мотивацию для достижения высоких результатов.
"В гонках, как и в беге, все решают секунды и точность действий — каждый старт требует полной концентрации и готовности двигаться только вперед. Эта энергия сродни адреналину на трассе: она заряжает, заставляет преодолевать себя и стремиться к новым победам. Главное — не бояться начинать, ведь именно первый шаг или первый поворот определяют ваш путь. Сегодня более 2000 участников забега, среди который и команда Авито Авто, продемонстрировали, как дух соревнования объединяет людей и помогает раскрыть их потенциал", — прокомментировал Сергей Сироткин.
Центром притяжения для всех гостей стал настоящий гоночный болид, который участвовал в Северо-Европейской серии Ф4 и в уникальной фиджитал-гонке в рамках "Игр Будущего" 2024 года. Каждый гость мог на мгновение почувствовать себя профессиональным пилотом и сделать фото на память.
Помимо этого, тройка лидеров гонки в мужском и женском зачете были награждены сертификатами номиналом 50 тысяч рублей на аренду автомобиля в рамках специальной номинации "Двигатель побед" от Авито Авто.
"Участие в таких событиях позволяет нам быть частью движения, где спорт становится символом борьбы, силы и стремления к победе. Мы в Авито Авто активно поддерживаем здоровый образ жизни, потому что знаем, сила духа и хорошая физическая форма позволяют достигать больших высот — как на трассе, так и в бизнесе. Мы решили разместить в нашей зоне болид, потому что автогонки и соревнования бегунов очень близки по духу: каждый старт требует концентрации, подготовки и веры в свой успех", — отметил управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.
Забег стал вдохновляющим событием, объединяющим спорт, скорость и эмоции. Маршрут проходил по живописным улицам Санкт-Петербурга. Трансляция забега велась в прямом эфире ВКонтакте, а профессиональная фото- и видеосъёмка запечатлела самые интересные моменты.
Событие прошло при поддержке федерального проекта "Спорт — норма жизни" и было приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы продолжают развивать формат массовых спортивных мероприятий, делая спорт доступным, вдохновляющим и прочно входящим повседневную жизнь.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.