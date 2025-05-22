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Меньше двух недель до старта: на "Зелёный марафон" Сбера в Поволжье зарегистрировались уже более 9 тысяч бегунов

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2025 году Зеленый марафон Сбера в Поволжье пройдет в 7 городах: в Самаре, Тольятти, Волгограде, Саратове, Пензе, Оренбурге и Ульяновске.

За две недели до старта 12-го благотворительного марафона число зарегистрировавшихся участников в регионах Поволжья составило 9 172 тысячи человек. Всего в 2025 году забег пройдет в 60 городах России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, а общее количество участников спортивного праздника, по прогнозам организаторов, достигнет 130 000 тысяч человек.

В Самаре "Зелёный марафон" традиционно пройдет на набережной Волги у бассейна ЦСК ВВС.

Для взрослых запланированы дистанции на 10 км, 4,2 км и 2,1 км (скандинавская ходьба); для детей 5-13 лет — 420 м.

Илья Ингман, заместитель председателя — руководителем блока "Сервисы" Поволжского банка Сбербанка отметил:

"Зелёный марафон — это не просто забег, а настоящий спортивный праздник для всей семьи. Здесь каждый найдёт своё: кто-то выйдет на дистанцию, кто-то будет болеть за близких, а кто-то впервые вдохновится на занятия спортом. Присоединяйтесь, чтобы почувствовать эту атмосферу единства, драйва и настоящего движения к лучшему!"

Сбер традиционно поддерживает социальные инициативы в рамках марафона. В 2025 году все средства будут направлены в фонд "Вклад в будущее" для детей с особенностями развития, а Сбер удвоит взнос каждого участника.

Регистрация на "Зеленый марафон" в городах Поволжья открыта до 26 мая включительно на официальном сайте марафона greenmarathon.sberbank.ru. Участие бесплатное, но требуется забронировать слот. Также всем участникам беговых дистанций потребуется медицинская справка — допуск к забегу. Её можно оформить в поликлинике или спортивном центре.

В этом году забег проходит при поддержке "СберПрайма".

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