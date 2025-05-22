Меньше двух недель до старта: на "Зелёный марафон" Сбера в Поволжье зарегистрировались уже более 9 тысяч бегунов

В 2025 году Зеленый марафон Сбера в Поволжье пройдет в 7 городах: в Самаре, Тольятти, Волгограде, Саратове, Пензе, Оренбурге и Ульяновске.
За две недели до старта 12-го благотворительного марафона число зарегистрировавшихся участников в регионах Поволжья составило 9 172 тысячи человек. Всего в 2025 году забег пройдет в 60 городах России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, а общее количество участников спортивного праздника, по прогнозам организаторов, достигнет 130 000 тысяч человек.
В Самаре "Зелёный марафон" традиционно пройдет на набережной Волги у бассейна ЦСК ВВС.
Для взрослых запланированы дистанции на 10 км, 4,2 км и 2,1 км (скандинавская ходьба); для детей 5-13 лет — 420 м.
Илья Ингман, заместитель председателя — руководителем блока "Сервисы" Поволжского банка Сбербанка отметил:
"Зелёный марафон — это не просто забег, а настоящий спортивный праздник для всей семьи. Здесь каждый найдёт своё: кто-то выйдет на дистанцию, кто-то будет болеть за близких, а кто-то впервые вдохновится на занятия спортом. Присоединяйтесь, чтобы почувствовать эту атмосферу единства, драйва и настоящего движения к лучшему!"
Сбер традиционно поддерживает социальные инициативы в рамках марафона. В 2025 году все средства будут направлены в фонд "Вклад в будущее" для детей с особенностями развития, а Сбер удвоит взнос каждого участника.
Регистрация на "Зеленый марафон" в городах Поволжья открыта до 26 мая включительно на официальном сайте марафона greenmarathon.sberbank.ru. Участие бесплатное, но требуется забронировать слот. Также всем участникам беговых дистанций потребуется медицинская справка — допуск к забегу. Её можно оформить в поликлинике или спортивном центре.
В этом году забег проходит при поддержке "СберПрайма".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.