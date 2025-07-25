В Самарской области стартует фестиваль пляжных видов спорта

С 25 по 27 июля Самарская область станет ареной областного фестиваля "Золотые пески — Богатое", посвященного пляжным видам спорта — волейболу и футболу.
Игры пройдут одновременно на 30 площадках для пляжного волейбола и 9 футбольных полях.
Участники: сельские команды и команды малых городов; юниоры 2008 г. р. и моложе и взрослые — без верхней планки ограничения возраста.
Победители и призеры получат медали, кубки и дипломы министерства спорта. Кроме того, определят лучших игроков в индивидуальных номинациях: "Лучший игрок", "Лучший по амплуа" и "Самый техничный игрок", сообщает пресс-служба областного минспорта.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.