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В Самарской области стартует фестиваль пляжных видов спорта

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 25 по 27 июля Самарская область станет ареной областного фестиваля "Золотые пески — Богатое", посвященного пляжным видам спорта — волейболу и футболу.

Игры пройдут одновременно на 30 площадках для пляжного волейбола и 9 футбольных полях.

Участники: сельские команды и команды малых городов; юниоры 2008 г. р. и моложе и взрослые — без верхней планки ограничения возраста.

Победители и призеры получат медали, кубки и дипломы министерства спорта. Кроме того, определят лучших игроков в индивидуальных номинациях: "Лучший игрок", "Лучший по амплуа" и "Самый техничный игрок", сообщает пресс-служба областного минспорта. 

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