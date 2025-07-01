Самарская серия стартов Volgaman стала финалистом всероссийского конкурса "Ты в игре"

Минспорта России подвело итоги пятого юбилейного сезона всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре". Конкурс проходит в рамках реализации государственной программы "Спорт России".

В конкурсе участвуют спортивные инициативы разного формата и масштаба с количеством участников от пяти человек: федеральные и локальные проекты, инициативы в области инклюзивного спорта, корпоративные программы, детские мероприятия.

От Самарской области на конкурс было подано несколько десятков инициатив: проекты в сферах гиревого спорта, баскетбола и прыжков в воду, детские школы футбола и плавания, забег "Сызранская миля-1683", проект "На работу на велосипеде" в Тольятти, проект по развитию адаптивного пешего туризма, мобильное приложение для любителей велоспорта и многие другие.

Участниками этого сезона стали 5582 проекта из разных регионов России. 34 из них по результатам народного голосования и по решению экспертов стали финалистами конкурса. В число финалистов вошел проект из Самарской области - серия стартов Volgaman.

Серия стартов Volgaman основана в 2015 г. и за 10 лет стала спортивно-туристической визитной карточкой Самарской области. Серия включает пять шоссейных легкоатлетических стартов: Космический полумарафон, "Королева спорта", "Огни Самары", Самарский международный марафон, "В беге мы едины", лыжный марафон "Сокольи Горы", два ультратрейла Luka Ultra - зимний и летний трейловый забег в национальном парке "Самарская Лука" в Жигулевских горах.

"Основная цель проекта - развитие спортивного туризма в регионе, знакомство участников с Самарской областью и городом Самара, который по праву можно назвать городом-курортом", - считает руководитель проекта Антон Сирота.

Благодаря реализации проекта огромное количество людей вовлекается в занятия спортом, что отвечает задачам госпрограммы "Спорт России". Участниками мероприятий серии ежегодно становятся десятки тысяч любителей активного образа жизни из Самары, Самарской области, других регионов России, а также из зарубежных стран. В 2023 г. на старты серии Volgaman вышли 12220 человек, в 2024 г. - 17880, в 2025 г. организаторы ожидают более 25 тыс. участников.

Мероприятия серии Volgaman в том числе будут посвящены XIII международному форуму "Россия - спортивная держава", который по решению президента РФ Владимира Путина пройдет в Самарской области осенью 2025 года.