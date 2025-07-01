Самарская серия стартов Volgaman стала финалистом всероссийского конкурса "Ты в игре"

Минспорта России подвело итоги пятого юбилейного сезона всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре". Конкурс проходит в рамках реализации государственной программы "Спорт России".
В конкурсе участвуют спортивные инициативы разного формата и масштаба с количеством участников от пяти человек: федеральные и локальные проекты, инициативы в области инклюзивного спорта, корпоративные программы, детские мероприятия.
От Самарской области на конкурс было подано несколько десятков инициатив: проекты в сферах гиревого спорта, баскетбола и прыжков в воду, детские школы футбола и плавания, забег "Сызранская миля-1683", проект "На работу на велосипеде" в Тольятти, проект по развитию адаптивного пешего туризма, мобильное приложение для любителей велоспорта и многие другие.
Участниками этого сезона стали 5582 проекта из разных регионов России. 34 из них по результатам народного голосования и по решению экспертов стали финалистами конкурса. В число финалистов вошел проект из Самарской области - серия стартов Volgaman.
Серия стартов Volgaman основана в 2015 г. и за 10 лет стала спортивно-туристической визитной карточкой Самарской области. Серия включает пять шоссейных легкоатлетических стартов: Космический полумарафон, "Королева спорта", "Огни Самары", Самарский международный марафон, "В беге мы едины", лыжный марафон "Сокольи Горы", два ультратрейла Luka Ultra - зимний и летний трейловый забег в национальном парке "Самарская Лука" в Жигулевских горах.
"Основная цель проекта - развитие спортивного туризма в регионе, знакомство участников с Самарской областью и городом Самара, который по праву можно назвать городом-курортом", - считает руководитель проекта Антон Сирота.
Благодаря реализации проекта огромное количество людей вовлекается в занятия спортом, что отвечает задачам госпрограммы "Спорт России". Участниками мероприятий серии ежегодно становятся десятки тысяч любителей активного образа жизни из Самары, Самарской области, других регионов России, а также из зарубежных стран. В 2023 г. на старты серии Volgaman вышли 12220 человек, в 2024 г. - 17880, в 2025 г. организаторы ожидают более 25 тыс. участников.
Мероприятия серии Volgaman в том числе будут посвящены XIII международному форуму "Россия - спортивная держава", который по решению президента РФ Владимира Путина пройдет в Самарской области осенью 2025 года.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.