"Акрон" вырвал победу у ЦСКА по серии пенальти — 5:4

Во вторник, 12 августа, в Самаре, во втором туре FONBET Кубка России "Акрон" переиграли подопечных Фабио Челестини по пенальти — 5:4.

С первых минут Заур Тедеев выпустил Александра Васютина, Дениса Попенкова, а также дебютировал Константин Марадишвили.

Тольяттинцы вышли вперёд на 53 минуте встречи. После ошибки Торопа, мяч отскочил к Бакаеву и Солтмурад черпаком перебросил голкипера гостей — 1:0. На 70 минуте армейцы отыгрались, Бандикян прошел по флангу, навесил и Мусаев переправил мяч в сетку — 1:1. В основное время игра закончилась вничью, а по пенальти выиграл "Акрон" — 5:4.

Подопечные Заура Тедеева после 2 туров возглавляют группу D с 5 очками.

Следующий матч красно-черные проведут в Самаре 17 августа против "Оренбурга".