"Акрон" вырвал победу у ЦСКА по серии пенальти — 5:4

Во вторник, 12 августа, в Самаре, во втором туре FONBET Кубка России "Акрон" переиграли подопечных Фабио Челестини по пенальти — 5:4.
С первых минут Заур Тедеев выпустил Александра Васютина, Дениса Попенкова, а также дебютировал Константин Марадишвили.
Тольяттинцы вышли вперёд на 53 минуте встречи. После ошибки Торопа, мяч отскочил к Бакаеву и Солтмурад черпаком перебросил голкипера гостей — 1:0. На 70 минуте армейцы отыгрались, Бандикян прошел по флангу, навесил и Мусаев переправил мяч в сетку — 1:1. В основное время игра закончилась вничью, а по пенальти выиграл "Акрон" — 5:4.
Подопечные Заура Тедеева после 2 туров возглавляют группу D с 5 очками.
Следующий матч красно-черные проведут в Самаре 17 августа против "Оренбурга".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.