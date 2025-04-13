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В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: минспорта Самарской области Максим Калинкин,

В воскресенье, 13 апреля, на Волжском проспекте любители бега стартовали на дистанциях 3, 5, 10 и 21,1 км юбилейного "Космического полумарафона". Участников приветствовал вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев. "Из года в год это масштабное мероприятие объединяет тысячи любителей физкультуры, всех тех для кого спорт является нормой и важной частью повседневной жизни. Сегодня на старте представители 73 регионов нашей страны. Мы видим, как бег приобретает все большую популярность, становясь полезным досугом, объединяющим семьи, друзей и трудовые коллективы", — сказал Дмитрий Яковлев.

Любители бега боролись за медали на дистанциях 300, 400, 600, 1586 метров. Всего на старт вышли порядка 4000 участников, самому юному из них — 1 год и 8 месяцев.  

Такие соревнования помогают привлекать к занятиям спортом как можно больше россиян. Это одна из приоритетных задач нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

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