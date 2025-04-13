В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

В воскресенье, 13 апреля, на Волжском проспекте любители бега стартовали на дистанциях 3, 5, 10 и 21,1 км юбилейного "Космического полумарафона". Участников приветствовал вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев. "Из года в год это масштабное мероприятие объединяет тысячи любителей физкультуры, всех тех для кого спорт является нормой и важной частью повседневной жизни. Сегодня на старте представители 73 регионов нашей страны. Мы видим, как бег приобретает все большую популярность, становясь полезным досугом, объединяющим семьи, друзей и трудовые коллективы", — сказал Дмитрий Яковлев.
Любители бега боролись за медали на дистанциях 300, 400, 600, 1586 метров. Всего на старт вышли порядка 4000 участников, самому юному из них — 1 год и 8 месяцев.
Такие соревнования помогают привлекать к занятиям спортом как можно больше россиян. Это одна из приоритетных задач нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.