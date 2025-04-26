Компания «Транспорт будущего» выступила официальным спонсором спортивного праздника в Тольятти – забега «Манеж в движении».

«Манеж в движении» – событие, котороепривлекает профессиональных спортсменов и любителей: взрослые и дети смогут выбрать для себя комфортную дистанцию, пробежать которую нужно за фиксированные полчаса. Он состоялся 25 апреля в легкоатлетическом манеже.
Поддерживая инициативы, популяризирующие здоровый образ жизни и спорт, компания «Транспорт будущего» выступила официальным спонсором праздника «Манеж в движении», предоставив 15 спортивных наборов для атлетов.
Участником забега стал и генеральный директор НПЦ БАС «Самара» Константин Яшин, который обратился с приветственным словом к гостям спортивного праздника:
– Наши сотрудники стали постоянными участниками массовых стартов в Самарской области, и мы поддерживаем их спортивные настроения. Уверены, что наше сотрудничество с «Манежем в движении» дополнительно поможет популяризировать здоровый образ жизни среди горожан. Спорт объединяет людей, и мы рады быть частью этого замечательного события.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.