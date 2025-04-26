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Компания «Транспорт будущего» выступила официальным спонсором спортивного праздника в Тольятти – забега «Манеж в движении».

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«Манеж в движении» – событие, котороепривлекает профессиональных спортсменов и любителей: взрослые и дети смогут выбрать для себя комфортную дистанцию, пробежать которую нужно за фиксированные полчаса. Он состоялся 25 апреля в легкоатлетическом манеже.

Поддерживая инициативы, популяризирующие здоровый образ жизни и спорт, компания «Транспорт будущего» выступила официальным спонсором праздника «Манеж в движении», предоставив 15 спортивных наборов для атлетов.

Участником забега стал и генеральный директор НПЦ БАС «Самара» Константин Яшин, который обратился с приветственным словом к гостям спортивного праздника:

 Наши сотрудники стали постоянными участниками массовых стартов в Самарской области, и мы поддерживаем их спортивные настроенияУверены, что наше сотрудничество с «Манежем в движении» дополнительно поможет популяризировать здоровый образ жизни среди горожан. Спорт объединяет людей, и мы рады быть частью этого замечательного события.

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