Компания «Транспорт будущего» выступила официальным спонсором спортивного праздника в Тольятти – забега «Манеж в движении».

«Манеж в движении» – событие, котороепривлекает профессиональных спортсменов и любителей: взрослые и дети смогут выбрать для себя комфортную дистанцию, пробежать которую нужно за фиксированные полчаса. Он состоялся 25 апреля в легкоатлетическом манеже.

Поддерживая инициативы, популяризирующие здоровый образ жизни и спорт, компания «Транспорт будущего» выступила официальным спонсором праздника «Манеж в движении», предоставив 15 спортивных наборов для атлетов.

Участником забега стал и генеральный директор НПЦ БАС «Самара» Константин Яшин, который обратился с приветственным словом к гостям спортивного праздника:

– Наши сотрудники стали постоянными участниками массовых стартов в Самарской области, и мы поддерживаем их спортивные настроения. Уверены, что наше сотрудничество с «Манежем в движении» дополнительно поможет популяризировать здоровый образ жизни среди горожан. Спорт объединяет людей, и мы рады быть частью этого замечательного события.