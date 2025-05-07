В Самарской области состоялась легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы

В поселке Алексеевка городского округа Кинель в среду, 7 мая, состоялась традиционная областная легкоатлетическая эстафета, посвященная 80-летию Победы и памяти уроженцев Алексеевки братьев Володичкиных, погибших в боях Великой Отечественной войны.

Прасковья Еремеевна Володичкина вырастила девятерых сыновей. В годы Великой Отечественной все они ушли на фронт, и никто из них не выжил. В память о семье Володичкиных в Алексеевке сооружен мемориальный комплекс с Вечным огнем.

Перед началом спортивного мероприятия состоялось возложение цветов к Вечному огню, в котором приняли участие спортсмены и почетные гости - первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев, глава городского округа Кинель Вячеслав Тимошенко, председатель городской думы Андрей Санин, участник СВО Владимир Кобзев.

Затем команды отправились на старт эстафеты. В соревнованиях участвовала 21 команда. Участники пробежали 15 этапов длиной от 200 до 900 метров по улицам поселка Алексеевка и финишировали у мемориала семьи Володичкиных.

Победители и призеры определялись в четырех категориях.

Команды школ:

ОЦ "Гармония" (Отрадный) Школа №5 им. Бочарикова (Новокуйбышевск) Школа №2 (Усть-Кинельский)

Команды спортивных школ и средне-специальных учебных заведений:

СШОР №2 (Самара) СШОР №6 (Самара) ССиСК (Чапаевск)

Команды высших учебных заведений:

СамГТУ СамГАУ Самарский университет

Команды предприятий и организаций:

Спортивный центр "Кинель" (Кинель) Команда 3 пожарно-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГПС ГУ МЧС России по Самарской области.

Традиция проведения соревнований по легкой атлетике в честь Дня Победы была заложена в Алексеевке в 1995 году, в год 50-летия Победы, и сохраняется по сей день. Масштабы эстафеты ширились - сначала в ней участвовали только школьники, а сейчас на старт выходят и учащиеся спортивных школ, и студенты, и команды трудовых коллективов. Неизменной остается суть мероприятия: сохранение и передача памяти о событиях Великой Отечественной войны из поколения в поколение и патриотическое воспитание граждан.

"В соревнованиях участвуют и спортсмены сборной Самарской области - обладатели рекордов России, и начинающие атлеты, и ветераны спорта. На трассе сегодня была очень интересная борьба, команды СШОР №2 и СамГТУ финишировали плечо в плечо. В Самарской области наметилась очень хорошая тенденция развития бегового движения. В последние годы к нам присоединяются команды трудовых коллективов, и этому мероприятию есть куда расти. Мы рассчитываем привлекать к нему еще большее количество участников", - рассказал председатель Самарской областной федерации легкой атлетики Сергей Каргин.

Проведение массовых соревнований по легкой атлетике активно способствует вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". В Самарской области с целью поддержки спорта реализуется региональная программа "Мастер спорта", инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым.