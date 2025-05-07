В Самарской области состоялась легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы

В поселке Алексеевка городского округа Кинель в среду, 7 мая, состоялась традиционная областная легкоатлетическая эстафета, посвященная 80-летию Победы и памяти уроженцев Алексеевки братьев Володичкиных, погибших в боях Великой Отечественной войны.
Прасковья Еремеевна Володичкина вырастила девятерых сыновей. В годы Великой Отечественной все они ушли на фронт, и никто из них не выжил. В память о семье Володичкиных в Алексеевке сооружен мемориальный комплекс с Вечным огнем.
Перед началом спортивного мероприятия состоялось возложение цветов к Вечному огню, в котором приняли участие спортсмены и почетные гости - первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев, глава городского округа Кинель Вячеслав Тимошенко, председатель городской думы Андрей Санин, участник СВО Владимир Кобзев.
Затем команды отправились на старт эстафеты. В соревнованиях участвовала 21 команда. Участники пробежали 15 этапов длиной от 200 до 900 метров по улицам поселка Алексеевка и финишировали у мемориала семьи Володичкиных.
Победители и призеры определялись в четырех категориях.
Команды школ:
- ОЦ "Гармония" (Отрадный)
- Школа №5 им. Бочарикова (Новокуйбышевск)
- Школа №2 (Усть-Кинельский)
Команды спортивных школ и средне-специальных учебных заведений:
- СШОР №2 (Самара)
- СШОР №6 (Самара)
- ССиСК (Чапаевск)
Команды высших учебных заведений:
- СамГТУ
- СамГАУ
- Самарский университет
Команды предприятий и организаций:
- Спортивный центр "Кинель" (Кинель)
- Команда 3 пожарно-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГПС ГУ МЧС России по Самарской области.
Традиция проведения соревнований по легкой атлетике в честь Дня Победы была заложена в Алексеевке в 1995 году, в год 50-летия Победы, и сохраняется по сей день. Масштабы эстафеты ширились - сначала в ней участвовали только школьники, а сейчас на старт выходят и учащиеся спортивных школ, и студенты, и команды трудовых коллективов. Неизменной остается суть мероприятия: сохранение и передача памяти о событиях Великой Отечественной войны из поколения в поколение и патриотическое воспитание граждан.
"В соревнованиях участвуют и спортсмены сборной Самарской области - обладатели рекордов России, и начинающие атлеты, и ветераны спорта. На трассе сегодня была очень интересная борьба, команды СШОР №2 и СамГТУ финишировали плечо в плечо. В Самарской области наметилась очень хорошая тенденция развития бегового движения. В последние годы к нам присоединяются команды трудовых коллективов, и этому мероприятию есть куда расти. Мы рассчитываем привлекать к нему еще большее количество участников", - рассказал председатель Самарской областной федерации легкой атлетики Сергей Каргин.
Проведение массовых соревнований по легкой атлетике активно способствует вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". В Самарской области с целью поддержки спорта реализуется региональная программа "Мастер спорта", инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.