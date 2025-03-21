В 2025 году в Самарской области построят почти 100 новых спортивных объектов

Весной 2025 г. в Самарской области начинается устройство новых спортивных площадок. В этом году приоритет отдается уличным спортивным площадкам и объектам некапитального строительства — быстровозводимым модульным физкультурным комплексам.

При этом и спортплощадки, и модульники доступны для всех слоев населения, обладают большой проходимостью и способны улучшить условия для занятий физической культурой и спортом и удовлетворить запросы жителей региона.

Увеличение уровня оснащенности региона спортивными объектами является одной из целей, предусмотренных программой социально-экономического развития Самарской области и региональной программой "Мастер спорта", реализуемой по решению губернатора Вячеслава Федорищева. Средства на строительство были заложены в бюджете региона на 2025 год. Кроме того, Самарская область получит федеральную поддержку.

С 2019 по 2024 год развитие спортивной инфраструктуры в стране велось по федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". В Самарской области за этот период были оборудованы 72 универсальные спортплощадки, 24 малые спортивные площадки ГТО. По нацпроекту были возведены и крупные объекты: спортивно-концертный комплекс "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" и крытый футбольный манеж в Самаре, легкоатлетический манеж в Тольятти, крытый каток в Похвистнево, физкультурно-спортивный комплекс для спортшкол "Акробат" и "Союз" в Тольятти, три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, футбольный стадион у спорткомплекса "Орбита" в Самаре. Подверглись масштабной реконструкции лыжная трасса спортивной школы "Чайка" в поселке Управленческий и стадион "Салют" на Мехзаводе.

"Целевой показатель федерального проекта "Спорт — норма жизни" по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями в Самарской области по итогам 2024 года превысил плановое значение и составил 45,3%. Реализация федерального проекта завершена, но наша работа не останавливается. В 2025 году этот показатель должен еще вырасти", — комментирует министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В этом году запланировано возведение 5 модульных спортивных залов с паркетными игровыми площадками в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Волжском и Ставропольском районах, фиджитал-центра в Самаре и более 80 спортивных площадок по всей Самарской области.

Площадки будут разными — с искусственной травой и хоккейными бортами, с резиновым покрытием и кольцом для игры в стритбол, с турниками и тренажерами для воркаута или для подготовки и выполнения силовых испытаний комплекса ГТО. Какая именно площадка нужна, каждый муниципалитет решает самостоятельно при подаче заявки исходя из запросов населения.

Особое внимание в 2025 г. уделено тем муниципалитетам, где показатель обеспеченности спортивными объектами в пересчете на душу населения наиболее низок. Это, в первую очередь, крупные города с большим числом жителей — Самара и Тольятти, а также Новокуйбышевск, Жигулевск, Отрадный, Чапаевск. Так, уже определено, что спортивные площадки будут построены возле самарских школ № 22, № 33, № 59, № 63, № 146, № 147, № 167, № 168, № 170, № 177, № 178 и у лицея "Престиж", а в Тольятти — у школ № 3, № 15, № 46, № 93 и у гимназий № 38 и № 39.

Площадки ГТО украсят новую достопримечательность города Похвистнево — Парк ветра и парк села Приволжье, а в селе Черноречье Волжского района спортплощадка расположится рядом с администрацией. На стадионе "Салют" в Самаре планируется устройство сектора для метаний — востребованного для легкоатлетов объекта.

Устройство новых объектов начнется уже в ближайшие недели. Основной этап строительства придется на лето. Часть площадок откроется к началу следующего учебного года, другая — к моменту проведения в Самарской области XIII международного форума "Россия — спортивная держава". Год назад именно наш регион был определен президентом России Владимиром Путиным местом проведения этого главного делового события страны в отрасли физической культуры и спорта. Форум состоится осенью 2025 г. в Самаре и Тольятти. Регион посетят около 6 тыс. гостей из разных регионов России и зарубежных стран.



