16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Переправа через Волгу в Самаре 23 марта осуществляется без расписания В школе № 156 в Самаре выявлены еще случаи заражения гепатитом А В Пестравском районе мост, закрытый на время паводка, открыт для движения Герой России Максим Девятов выступил на молодежном патриотическом форуме Знание.Герои в Новокуйбышевске На переправе через Волгу в Самаре назначены дополнительные рейсы

Общество

В 2025 году в Самарской области построят почти 100 новых спортивных объектов

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 416
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Весной 2025 г. в Самарской области начинается устройство новых спортивных площадок. В этом году приоритет отдается уличным спортивным площадкам и объектам некапитального строительства — быстровозводимым модульным физкультурным комплексам.

Фото: Министерство спорта Самарской области

При этом и спортплощадки, и модульники доступны для всех слоев населения, обладают большой проходимостью и способны улучшить условия для занятий физической культурой и спортом и удовлетворить запросы жителей региона.

Увеличение уровня оснащенности региона спортивными объектами является одной из целей, предусмотренных программой социально-экономического развития Самарской области и региональной программой "Мастер спорта", реализуемой по решению губернатора Вячеслава Федорищева. Средства на строительство были заложены в бюджете региона на 2025 год. Кроме того, Самарская область получит федеральную поддержку.

С 2019 по 2024 год развитие спортивной инфраструктуры в стране велось по федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". В Самарской области за этот период были оборудованы 72 универсальные спортплощадки, 24 малые спортивные площадки ГТО. По нацпроекту были возведены и крупные объекты: спортивно-концертный комплекс "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" и крытый футбольный манеж в Самаре, легкоатлетический манеж в Тольятти, крытый каток в Похвистнево, физкультурно-спортивный комплекс для спортшкол "Акробат" и "Союз" в Тольятти, три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, футбольный стадион у спорткомплекса "Орбита" в Самаре. Подверглись масштабной реконструкции лыжная трасса спортивной школы "Чайка" в поселке Управленческий и стадион "Салют" на Мехзаводе.

"Целевой показатель федерального проекта "Спорт — норма жизни" по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями в Самарской области по итогам 2024 года превысил плановое значение и составил 45,3%. Реализация федерального проекта завершена, но наша работа не останавливается. В 2025 году этот показатель должен еще вырасти", — комментирует министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В этом году запланировано возведение 5 модульных спортивных залов с паркетными игровыми площадками в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Волжском и Ставропольском районах, фиджитал-центра в Самаре и более 80 спортивных площадок по всей Самарской области.

Площадки будут разными — с искусственной травой и хоккейными бортами, с резиновым покрытием и кольцом для игры в стритбол, с турниками и тренажерами для воркаута или для подготовки и выполнения силовых испытаний комплекса ГТО. Какая именно площадка нужна, каждый муниципалитет решает самостоятельно при подаче заявки исходя из запросов населения.

Особое внимание в 2025 г. уделено тем муниципалитетам, где показатель обеспеченности спортивными объектами в пересчете на душу населения наиболее низок. Это, в первую очередь, крупные города с большим числом жителей — Самара и Тольятти, а также Новокуйбышевск, Жигулевск, Отрадный, Чапаевск. Так, уже определено, что спортивные площадки будут построены возле самарских школ № 22, № 33, № 59, № 63, № 146, № 147, № 167, № 168, № 170, № 177, № 178 и у лицея "Престиж", а в Тольятти — у школ № 3, № 15, № 46, № 93 и у гимназий № 38 и № 39. 

Площадки ГТО украсят новую достопримечательность города Похвистнево — Парк ветра и парк села Приволжье, а в селе Черноречье Волжского района спортплощадка расположится рядом с администрацией. На стадионе "Салют" в Самаре планируется устройство сектора для метаний — востребованного для легкоатлетов объекта.

Устройство новых объектов начнется уже в ближайшие недели. Основной этап строительства придется на лето. Часть площадок откроется к началу следующего учебного года, другая  —  к моменту проведения в Самарской области XIII международного форума "Россия — спортивная держава". Год назад именно наш регион был определен президентом России Владимиром Путиным местом проведения этого главного делового события страны в отрасли физической культуры и спорта. Форум состоится осенью 2025 г. в Самаре и Тольятти. Регион посетят около 6 тыс. гостей из разных регионов России и зарубежных стран.

Гид потребителя

Последние комментарии

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

Natalya B 30 января 2025 12:19 Жителей Самарской области обяжут регистрировать домашних животных

А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???

Фото на сайте

Люди с большим сердцем: как волонтеры меняют жизнь в Самарской области

Люди с большим сердцем: как волонтеры меняют жизнь в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6