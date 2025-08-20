В Жигулевске грузовик столкнулся с припаркованным автомобилем

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 20 августа, на 968 км трассы "М-5 "Урал" грузовик Mercedes-Benz Actros с полуприцепом Schmitz столкнулся с припаркованным автомобилем, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области