ВСК: только каждый 10-й россиянин ходит на фитнес ради фигуры

Большинство россиян младше 34 лет активно занимается спортом (69%). Основной мотивацией для активного образа жизни для них является улучшение самочувствия. Таковы результаты очередного исследования Страхового Дома ВСК об образе жизни современной молодежи.*

Российская молодежь ведет активный образ жизни. По итогам исследования Страхового Дома ВСК, занимаются спортом 69% молодых людей, из них 44% — самостоятельно (дома или на улице), а 24% регулярно посещают спортзал. Интересно, что самая активная молодежь проживает в Санкт-Петербурге — минимум 84% занимается спортом. Для сравнения, в Москве этот показатель составляет 60%, в остальных регионах — в среднем 71%. Примечательно, что больше всего увлекаются спортом молодые люди с очень низким и, наоборот, высоким уровнем доходов.

Основной мотивацией молодежи для занятий спортом является улучшение самочувствия (61%), смена обстановки (31%) и здоровый сон (24%). Ради стройной фигуры поддерживают физическую активность только 11% опрошенных (причем с одинаковой долей мужчины и женщины). Еще 8% занимаются спортом по настоянию родителей, а минимум 4% посещают зал для романтических знакомств.

В число самых популярных видов спорта входят бег и ходьба (28%), йога (22%), плавание (19%) и велосипед (15%). При этом йога наиболее популярна среди девушек (27,5% против 5,5% среди юношей), также они же чаще катаются на велосипеде (20% против 11%) и играют в баскетбол (10% против 3,5%). Молодые люди же охотнее плавают (27% против 20% среди девушек) и играют в футбол (22% против 6%).

В антирейтинг наименее востребованных среди молодежи видов спорта традиционно попали шахматы (6,5%), волейбол (по 5,6%). Киберспорт, боевые искусства (по 5,6%), а также фигурное катание и настольный теннис (4%) привлекают незначительное число молодежи.

*Исследование проводилось в формате онлайн опроса среди респондентов 18-34 лет (мужчин и женщин) в Москве и городах-миллионниках в 2025 году. При ответе на вопросы респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.