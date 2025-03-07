В Самарской области состоится забег Luka Ultra Snow Trail

В воскресенье, 16 марта, в Самарской области в с. Ширяево пройдет ежегодный зимний старт — Luka Ultra Snow Trail.
Трассы будут пролегать по Самарской Луке: от с. Ширяево в сторону Каменной чаши, сел Торновое и Подгоры.
Для участников от 11 лет и старше предусмотрены беговые дистанции от 5 до 50 км, кросс-поход, кани-кросс с собакой, скандинавская ходьба, корпоративные соревнования. Отдельно пройдут детские забеги на дистанциях до 1 м.
Для участия нужен медицинский допуск на выбранную дистанцию, для гонок на 30 и 50 км дополнительно нужно оформить страховку. Регистрация на портале RussiaRunning.
Стартовый городок расположится в селе Ширяево у Дома культуры "Родник" (Рабочая, 15).
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.