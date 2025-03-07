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В Самарской области состоится забег Luka Ultra Snow Trail

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 марта, в Самарской области в с. Ширяево пройдет ежегодный зимний старт — Luka Ultra Snow Trail.

Фото: Анна Вырина

Трассы будут пролегать по Самарской Луке: от с. Ширяево в сторону Каменной чаши, сел Торновое и Подгоры.

Для участников от 11 лет и старше предусмотрены беговые дистанции от 5 до 50 км, кросс-поход, кани-кросс с собакой, скандинавская ходьба, корпоративные соревнования. Отдельно пройдут детские забеги на дистанциях до 1 м.

Для участия нужен медицинский допуск на выбранную дистанцию, для гонок на 30 и 50 км дополнительно нужно оформить страховку. Регистрация на портале RussiaRunning.

Стартовый городок расположится в селе Ширяево у Дома культуры "Родник" (Рабочая, 15).

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