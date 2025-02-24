Сборная Самарской области стала призером зимнего этапа "Туриады"

В Самарской области завершились первенство и Кубок Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди юниоров и юниорок 16-21 года и юношей и девушек 14-15 лет.
Около 250 юных спортсменов из всех 14 регионов ПФО соревновались в эстафетной гонке, личных гонках, гонках в связке и групповых гонках на лыжах с преодолением туристических препятствий. Соревнования проходили в Самаре на лыжной базе спортивной школы "Чайка" и продолжались в течение недели.
В 2025 г. впервые соревнования по зимним дисциплинам спортивного туризма включены в программу "Туриады ПФО" — спортивно-туристского лагеря, проходящего под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
Представители сборной Самарской области стали призерами соревнований. Среди юниоров и юниорок Евгения Тимшина выиграла серебро на личной дистанции, в групповой гонке юниорок сборная Самарской области в составе: Вера Маковеева, Алена Пойлова, Елизавета Попова, Евгения Тимшина — стала бронзовым призером. В эстафете в рамках зимнего Кубка ПФО наша смешанная команда в составе: Александр Губанов, Сергей Кудряшов, Арина Жук, Евгения Тимшина — также стала третьей.
В зачете юношей и девушек Илья Товкач стал серебряным призером личной гонки, а затем занял второе место в связке с Данилом Федоровым. Серебряные медали Кубка ПФО в эстафете взяла смешанная команда Самарской области в составе: София Паневина, Алия Акчурина, Данил Федоров, Илья Товкач.
По результатам соревнований сборные команды получали очки, которые пойдут в общий зачет спортивно-туристского лагеря "Туриада" 2025 года. По сумме баллов на зимнем этапе соревнований среди юниоров и юниорок первенствовала команда республики Марий Эл, среди юношей и девушек сильнейшей стала команда Удмуртии. Сборная Самарской области по очкам стала третьей среди юниоров и юниорок и четвертой — среди юношей и девушек.
"Спортивный туризм — один из популярных видов спорта для нашего региона, им занимаются более 13,5 тыс. человек. Наши спортсмены регулярно участвуют в соревнованиях окружного и всероссийского уровня. Поэтому, конечно, не случайно именно нашему региону и нашей великолепной лыжной базе "Чайка" было доверено проведение первого в истории зимнего этапа "Туриады". Я довольна выступлением нашей команды и желаю ребятам успеха на летних соревнованиях, куда мы их по традиции командируем в полном составе", — рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Помимо спортивной программы зимней "Туриады", Самарская область также приняла совещание с членами Ассоциации федераций спортивного туризма и туристических клубов ПФО по вопросам подготовки к летнему этапу "Туриады-2025" под председательством заместителя полпреда Президента в ПФО Олега Машковцева. По завершении зимнего этапа спортсмены и организаторы приступают к подготовке к летней "Туриаде". Эти соревнования традиционно проходят в Хвалынске Саратовской области. Планируется, что в 2025 г. "Туриада" станет международной.
Проведение массовых соревнований по спортивному туризму положительно сказывается на развитии физической культуры и спорта, вовлекает в систематические занятия спортом детей и молодежь, что отвечает целям национальных проектов России. В Самарской области с целью поддержки детско-юношеского спорта действует региональная программа "Мастер спорта", разработанная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.
Область ежегодно принимает крупные соревнования регионального, всероссийского и международного уровня. Опыт нашего региона был учтен при выборе места проведения XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава". Он пройдет в Самарской области осенью 2025 г. по решению президента Владимира Путина.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.