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Спорт

В Тольятти пройдет Шоу Алексея Немова "Легенды спорта"

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спортивно-театрализованное шоу "Легенды спорта" - авторский проект четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова - состоится 17 мая в 17:00 в тольяттинском Дворце спорта "Лада-Арена". Мероприятие проводится при поддержке Группы "Уралхим", которая активно способствует развитию массового спорта, формированию здорового образа жизни и мотивации молодежи, а также регулярно инициирует проведение спортивных событий в регионах присутствия.

Фото: предоставлено АО "ОХК "Уралхим"

Зрителей ждет масштабное представление с участием более чем 450 спортсменов - олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, а также воспитанников детских и юношеских спортивных школ. В числе участников - Алексей Немов, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Давид Белявский, Арина Аверина, Оксана Чусовитина, Дарья Трубникова, Ирина Анненкова, Ульяна Перебиносова, Дарья Нагорная, Лилия Ахаимова, Елена Замолодчикова и другие звезды спорта.

Каждое выступление - это личная история пути чемпиона, рассказанная языком хореографии, света, музыки и спецэффектов. В шоу также задействованы артисты балета, акробаты, воздушные гимнасты и ведущие танцевальные коллективы.

Алексей Немов, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике - рассказал, что "Легенды спорта" - не просто шоу, а признание в любви спорту: "Мы хотим, чтобы зрители почувствовали, что за каждой победой стоит длинный путь, полный веры, труда и преодоления. Особая благодарность "Уралхиму" за поддержку и возможность делиться такими историями. Подобные проекты помогают сохранить преемственность поколений и передать молодежи ценности большого спорта".

Для предприятия поддержка подобных инициатив - это вклад в развитие спортивной культуры. "Проект "Легенды спорта" вдохновляет юных спортсменов на новые свершения и показывает, что спорт - это путь силы, дисциплины и уважения. Мы всегда стремимся делать по-настоящему значимые события, которые приносят людям яркие эмоции, объединяют общество и делают спорт ближе каждому", - заявил Радмир Габдуллин, директор по внешней социальной политике и спорту АО "ОХК "Уралхим".

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