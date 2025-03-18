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Сборная Самарской области стала призером Всероссийских зимних сельских игр

БАРНАУЛ. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 13 по 17 марта в столице Алтайского края Барнауле проходили XII Всероссийские зимние сельские спортивные игры. Мероприятие приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Команда Самарской области по итогам соревнований заняла третье место в общекомандном первенстве среди регионов с численностью сельского населения до 800 тыс. человек.

Игры организованы Министерством спорта и Министерством сельского хозяйства РФ при поддержке правительства Алтайского края и Российского союза сельской молодежи в целях создания условий для укрепления здоровья и организации здорового досуга сельского населения России.

В играх приняли участие работники сельского и лесного хозяйства, потребительской кооперации, фермеры, а также работники социальной сферы, постоянно проживающие в сельской местности, из 37 регионов России.

В программу были включены соревнования по лыжным гонкам, полиатлону, шахматам, шашкам, троеборью дояров, троеборью механизаторов и соревнования спортивных семей. Спортсмены Самарской области из семи районов приняли участие во всех представленных видах.

Гид потребителя

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