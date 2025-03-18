Сборная Самарской области стала призером Всероссийских зимних сельских игр

С 13 по 17 марта в столице Алтайского края Барнауле проходили XII Всероссийские зимние сельские спортивные игры. Мероприятие приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Команда Самарской области по итогам соревнований заняла третье место в общекомандном первенстве среди регионов с численностью сельского населения до 800 тыс. человек.
Игры организованы Министерством спорта и Министерством сельского хозяйства РФ при поддержке правительства Алтайского края и Российского союза сельской молодежи в целях создания условий для укрепления здоровья и организации здорового досуга сельского населения России.
В играх приняли участие работники сельского и лесного хозяйства, потребительской кооперации, фермеры, а также работники социальной сферы, постоянно проживающие в сельской местности, из 37 регионов России.
В программу были включены соревнования по лыжным гонкам, полиатлону, шахматам, шашкам, троеборью дояров, троеборью механизаторов и соревнования спортивных семей. Спортсмены Самарской области из семи районов приняли участие во всех представленных видах.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.