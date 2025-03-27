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13 апреля в Самаре пройдет юбилейный Космический полумарафон

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарцев приглашают 13 апреля стать участниками легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики.

Трасса проходит вдоль набережной реки Волга, дает возможность спортсменам полюбоваться старинной частью города. Космический полумарафон — это прекрасная возможность попробовать себя в беге, поставить личный рекорд или отдохнуть всей семьей, прививая детям любовь к спорту собственным примером.

Забег пройдет на улицах Самары, старт и финиш — на второй очереди набережной реки Волга, около бассейна ЦСК ВВС.

Дистанции:
— Детский забег (дети от 1 года до 4 лет включительно — 300 м; ребята от 5 до 10 лет включительно — 600 м);
— Корпоративный забег 5×3 км (команда из 5-и человек, с 11 лет);
— 3 км (возраст участников с 11 лет);
— 5 км (возраст участников с 11 лет);
— 10 км (возраст участников с 14 лет);
— 21,1 км (возраст участников с 16 лет);
— Северная ходьба 3 км (возраст участников с 11 лет);
— Северная ходьба 10 км (возраст участников с 16 лет);
— Инклюзивный старт (с 5 лет) для участников с ОВЗ (возможно сопровождение спортсмена);
— "Самарская миля" — 1 586 м (с 7 лет без медалей).

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