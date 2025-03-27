13 апреля в Самаре пройдет юбилейный Космический полумарафон

Самарцев приглашают 13 апреля стать участниками легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики.

Трасса проходит вдоль набережной реки Волга, дает возможность спортсменам полюбоваться старинной частью города. Космический полумарафон — это прекрасная возможность попробовать себя в беге, поставить личный рекорд или отдохнуть всей семьей, прививая детям любовь к спорту собственным примером.

Забег пройдет на улицах Самары, старт и финиш — на второй очереди набережной реки Волга, около бассейна ЦСК ВВС.

Дистанции:

— Детский забег (дети от 1 года до 4 лет включительно — 300 м; ребята от 5 до 10 лет включительно — 600 м);

— Корпоративный забег 5×3 км (команда из 5-и человек, с 11 лет);

— 3 км (возраст участников с 11 лет);

— 5 км (возраст участников с 11 лет);

— 10 км (возраст участников с 14 лет);

— 21,1 км (возраст участников с 16 лет);

— Северная ходьба 3 км (возраст участников с 11 лет);

— Северная ходьба 10 км (возраст участников с 16 лет);

— Инклюзивный старт (с 5 лет) для участников с ОВЗ (возможно сопровождение спортсмена);

— "Самарская миля" — 1 586 м (с 7 лет без медалей).