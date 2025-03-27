13 апреля в Самаре пройдет юбилейный Космический полумарафон

Самарцев приглашают 13 апреля стать участниками легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики.
Трасса проходит вдоль набережной реки Волга, дает возможность спортсменам полюбоваться старинной частью города. Космический полумарафон — это прекрасная возможность попробовать себя в беге, поставить личный рекорд или отдохнуть всей семьей, прививая детям любовь к спорту собственным примером.
Забег пройдет на улицах Самары, старт и финиш — на второй очереди набережной реки Волга, около бассейна ЦСК ВВС.
Дистанции:
— Детский забег (дети от 1 года до 4 лет включительно — 300 м; ребята от 5 до 10 лет включительно — 600 м);
— Корпоративный забег 5×3 км (команда из 5-и человек, с 11 лет);
— 3 км (возраст участников с 11 лет);
— 5 км (возраст участников с 11 лет);
— 10 км (возраст участников с 14 лет);
— 21,1 км (возраст участников с 16 лет);
— Северная ходьба 3 км (возраст участников с 11 лет);
— Северная ходьба 10 км (возраст участников с 16 лет);
— Инклюзивный старт (с 5 лет) для участников с ОВЗ (возможно сопровождение спортсмена);
— "Самарская миля" — 1 586 м (с 7 лет без медалей).
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.