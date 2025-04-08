Тольяттинцев зовут совершить "10 000 шагов в космос"

С 7 по 12 апреля проходит традиционная онлайн-активность "10 000 шагов в космос".

Для участия нужно пройти 10 тыс. шагов и прислать отчет о своей прогулке в группу "Спорт Тольятти". Все участники марафона получат онлайн-дипломы.

Организаторами акции являются управление физической культуры и спорта Тольятти и сообщество "Спорт Тольятти".

Подробные правила спортивного события тут.