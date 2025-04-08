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Массовый спорт Спорт

Тольяттинцев зовут совершить "10 000 шагов в космос"

ТОЛЬЯТТИ. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 7 по 12 апреля проходит традиционная онлайн-активность "10 000 шагов в космос". 

Для участия нужно пройти 10 тыс. шагов и прислать отчет о своей прогулке в группу "Спорт Тольятти". Все участники марафона получат онлайн-дипломы.

Организаторами акции являются управление физической культуры и спорта Тольятти и сообщество "Спорт Тольятти".

 

Подробные правила спортивного события тут.

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