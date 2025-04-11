В 60 городах России стартовала регистрация на благотворительный забег Сбера "Зелёный Марафон"

31 мая, в преддверии Дня защиты детей, состоится 12-й "Зеленый марафон", который организуют Сбер и благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее". Соревнования пройдут в 60 городах России. Регистрация в Москве продлится до 30 апреля включительно, в других регионах — до 26 мая.
По традиции Зелёный Марафон станет благотворительным. Все средства от регистрации участников в Москве (в столице участие в забеге платное), добровольные пожертвования из регионов (там старт пройдёт на бесплатной основе) и на благотворительной платформе "СберВместе" поступят в фонд "Вклад в будущее". Сбер удвоит эту сумму.
В этом году забег проходит при поддержке "СберПрайма". С подпиской "СберПрайм" пользователи могут получать выгоду до 10 тыс. бонусов "Спасибо" каждый месяц, пользуясь сервисами Сбера и партнёров. Среди них: финансовые привилегии Сбера, доступ к фильмам, эксклюзивному спортивному контенту и музыке, аренда самокатов, сервисы доставки товаров и др.
Участников ждут эксклюзивные зоны, музыка, активности и подарки от "СберПрайма" и партнёров, а также спортивно-развлекательные активности. Программа "Зелёного марафона" традиционно дополнится социальными и благотворительными акциями на экологическую тематику.
"Каждый год наш Зелёный Марафон собирает тысячи человек, для которых это не просто забег, но и возможность сделать доброе дело. Третий год подряд спортивный праздник проходит вместе с благотворительным фондом "Вклад в будущее": мы собираем средства на инклюзивное образование для детей с особенностями развития и опытом сиротства, и Сбер удвоит поступившую сумму. Такие дети особенно уязвимы: им нужна специализированная помощь, чтобы подготовиться к школе, чувствовать себя там уверенно и получить хорошее образование. В прошлом году мы собрали 27 млн рублей. Уверен, что в этом году мы соберём ещё больше средств — и ещё больше детей по всей стране смогут подготовиться к школе вместе с опытными педагогами", — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
В Самаре забег стартует со 2-й очереди набережной р. Волга. Адрес стартового городка: г. Самара, Волжский проспект, 10. Для взрослых участников запланированы дистанции 4,2 км и 2,1 км (скандинавская ходьба); для детей (5-13 лет) — 420 м.
В Тольятти марафон пройдёт на базе "Lada-парк" (г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 51/7). Дистанции пройдут по зеленой парковой зоне. Для взрослых участников также запланированы дистанции 4,2 км (массовый забег) и 2,1 км (скандинавская ходьба). Детские забеги — 420 м для детей с 5 до 13 лет.
В прошлом году в Зелёном марафоне приняли участие 6708 самарцев и 1974 тольяттинца.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.