В 60 городах России стартовала регистрация на благотворительный забег Сбера "Зелёный Марафон"

31 мая, в преддверии Дня защиты детей, состоится 12-й "Зеленый марафон", который организуют Сбер и благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее". Соревнования пройдут в 60 городах России. Регистрация в Москве продлится до 30 апреля включительно, в других регионах — до 26 мая.

По традиции Зелёный Марафон станет благотворительным. Все средства от регистрации участников в Москве (в столице участие в забеге платное), добровольные пожертвования из регионов (там старт пройдёт на бесплатной основе) и на благотворительной платформе "СберВместе" поступят в фонд "Вклад в будущее". Сбер удвоит эту сумму.

В этом году забег проходит при поддержке "СберПрайма". С подпиской "СберПрайм" пользователи могут получать выгоду до 10 тыс. бонусов "Спасибо" каждый месяц, пользуясь сервисами Сбера и партнёров. Среди них: финансовые привилегии Сбера, доступ к фильмам, эксклюзивному спортивному контенту и музыке, аренда самокатов, сервисы доставки товаров и др.

Участников ждут эксклюзивные зоны, музыка, активности и подарки от "СберПрайма" и партнёров, а также спортивно-развлекательные активности. Программа "Зелёного марафона" традиционно дополнится социальными и благотворительными акциями на экологическую тематику.

"Каждый год наш Зелёный Марафон собирает тысячи человек, для которых это не просто забег, но и возможность сделать доброе дело. Третий год подряд спортивный праздник проходит вместе с благотворительным фондом "Вклад в будущее": мы собираем средства на инклюзивное образование для детей с особенностями развития и опытом сиротства, и Сбер удвоит поступившую сумму. Такие дети особенно уязвимы: им нужна специализированная помощь, чтобы подготовиться к школе, чувствовать себя там уверенно и получить хорошее образование. В прошлом году мы собрали 27 млн рублей. Уверен, что в этом году мы соберём ещё больше средств — и ещё больше детей по всей стране смогут подготовиться к школе вместе с опытными педагогами", — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В Самаре забег стартует со 2-й очереди набережной р. Волга. Адрес стартового городка: г. Самара, Волжский проспект, 10. Для взрослых участников запланированы дистанции 4,2 км и 2,1 км (скандинавская ходьба); для детей (5-13 лет) — 420 м.

В Тольятти марафон пройдёт на базе "Lada-парк" (г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 51/7). Дистанции пройдут по зеленой парковой зоне. Для взрослых участников также запланированы дистанции 4,2 км (массовый забег) и 2,1 км (скандинавская ходьба). Детские забеги — 420 м для детей с 5 до 13 лет.

В прошлом году в Зелёном марафоне приняли участие 6708 самарцев и 1974 тольяттинца.