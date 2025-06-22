В Красноярском районе Lexus протаранил Niva, оба водителя госпитализированы

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В субботу, 21 июня, в 2:30 36-летний мужчина на Lexus ES 250 на 1 км дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Niva.

Фото: ГУ МВД по Самарской области