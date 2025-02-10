Более 6000 жителей Самарской области стали участниками "Лыжни России" -2025

В минувшие выходные в Самарской области, как и во многих регионах России, состоялись старты всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". Центральное мероприятие в нашем регионе прошло в Самаре на трассах спортивной школы "Чайка" 8 февраля.

В открытии центрального областного старта "Лыжни России" принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Также с напутствием к любителям со сцены обратился мастер спорта по лыжным гонкам, многократный участник и призер областных и межрегиональных соревнований, ветеран специальной военной операции Руслан Газиев.

В рамках "Лыжни России" в Самаре состоялся массовый старт на 3 километра. Он носил инклюзивный характер: в нем приняли участие 20 воспитанников Приволжского и Похвистневского психоневрологических интернатов, которые активно занимаются физической культурой.

Спортивные забеги были проведены на дистанции 5 километров для юношей и девушек до 17 лет, на 10 километров для взрослых. Победителями и призерами спортивных забегов стали: Алиса Шулетья, Кристина Белоногова, Кира Кузнецова, Иван Юртаев, Марк Березинцев, Артем Гуськов, Алина Слыш, Ульяна Крыжановская, Софья Аристова, Владислав Кутырев, Вадим Аннин, Артем Тихонов.

В поддержку года многодетной семьи в Самарской области прошел забег многодетных родителей. В числе вышедших на лыжный старт были вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев и первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

В течение мероприятия на "Чайке" работал мобильный пункт МФЦ, где каждый желающий мог оформить карту болельщика и получить билет на матч российской футбольной премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и тольяттинским "Акроном", который состоится в Самаре 9 марта. Заслуженный ветеран футбольного клуба "Крылья Советов" Валерьян Панфилов принял участие в церемонии награждения победителей и призеров "Лыжни России" и вручил им билеты на футбол.

В 2025 г. "Лыжня России" посвящена предстоящему 80-летию Победы. На протяжении всего праздника работали военно-патриотические площадки. Среди них передвижная выставка вооружения, униформы и предметов быта РККА, организованная Самарским отделением Российского военно-исторического общества при поддержке военно-исторических клубов "Братишки", "Запасная столица" и "6 мотострелковый полк НКВД". Гости "Лыжни России" могли подержать в руках подлинные документы эпохи — письма с фронта и написать свои письма поддержки нашим бойцам в зону СВО.

Региональное отделение ДОСААФ представило выставку оружия времен Великой Отечественной войны, предметы обмундирования и вооружения. "Высшая школа современного образования" организовала площадки со сборкой и разборкой автомата, рационом питания военнослужащих и приемами оказания помощи пострадавшим.

Также работали информационная площадка всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", компьютерный симулятор полета от первого лица от областной федерации гонок дронов, проходили мастер-классы по современному мечевому бою.

8 и 9 февраля мероприятия "Лыжни России" состоялись также в Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Борском, Клявлинском, Сызранском районах и в других муниципалитетах губернии. Всего участниками лыжных забегов стали свыше 6000 жителей Самары и области.

"Этой зимой Самарская область стала одним из немногих регионов Поволжья, который может похвастать наличием снега. Мы имеем возможность провести "Лыжню России" в традиционное для нас время — в начале февраля. Главный старт проходит на "Чайке", но мы рады тому, что разные города Самарской области и сельские территории тоже поддерживают лыжный спорт и присоединяются к массовой гонке: более 6 000 любителей лыжного спорта и просто здорового образа жизни бегут вместе со всей страной. Мы постепенно возрождаем традиции лыжного спорта нашего региона, который раньше поставлял кандидатов в олимпийскую сборную страны. Наши спортсмены успешно выступили на последних межрегиональных стартах и отобрались на первенство России", — рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Проведение массовых мероприятий по лыжным гонкам активно способствует вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, укреплению здоровья и увеличению продолжительности жизни. Развитие массового спорта — один из векторов программы социально-экономического развития Самарской области. С этой целью принята и действует региональная программа "Мастер спорта", в рамках которой, в частности, муниципалитеты получили бюджетные субсидии на обновление спортивного инвентаря, в том числе лыжного. Программа "Мастер спорта" реализуется по инициативе губернатора Самарской области.