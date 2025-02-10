Более 6000 жителей Самарской области стали участниками "Лыжни России" -2025

В минувшие выходные в Самарской области, как и во многих регионах России, состоялись старты всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". Центральное мероприятие в нашем регионе прошло в Самаре на трассах спортивной школы "Чайка" 8 февраля.
В открытии центрального областного старта "Лыжни России" принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Также с напутствием к любителям со сцены обратился мастер спорта по лыжным гонкам, многократный участник и призер областных и межрегиональных соревнований, ветеран специальной военной операции Руслан Газиев.
В рамках "Лыжни России" в Самаре состоялся массовый старт на 3 километра. Он носил инклюзивный характер: в нем приняли участие 20 воспитанников Приволжского и Похвистневского психоневрологических интернатов, которые активно занимаются физической культурой.
Спортивные забеги были проведены на дистанции 5 километров для юношей и девушек до 17 лет, на 10 километров для взрослых. Победителями и призерами спортивных забегов стали: Алиса Шулетья, Кристина Белоногова, Кира Кузнецова, Иван Юртаев, Марк Березинцев, Артем Гуськов, Алина Слыш, Ульяна Крыжановская, Софья Аристова, Владислав Кутырев, Вадим Аннин, Артем Тихонов.
В поддержку года многодетной семьи в Самарской области прошел забег многодетных родителей. В числе вышедших на лыжный старт были вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев и первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.
В течение мероприятия на "Чайке" работал мобильный пункт МФЦ, где каждый желающий мог оформить карту болельщика и получить билет на матч российской футбольной премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и тольяттинским "Акроном", который состоится в Самаре 9 марта. Заслуженный ветеран футбольного клуба "Крылья Советов" Валерьян Панфилов принял участие в церемонии награждения победителей и призеров "Лыжни России" и вручил им билеты на футбол.
В 2025 г. "Лыжня России" посвящена предстоящему 80-летию Победы. На протяжении всего праздника работали военно-патриотические площадки. Среди них передвижная выставка вооружения, униформы и предметов быта РККА, организованная Самарским отделением Российского военно-исторического общества при поддержке военно-исторических клубов "Братишки", "Запасная столица" и "6 мотострелковый полк НКВД". Гости "Лыжни России" могли подержать в руках подлинные документы эпохи — письма с фронта и написать свои письма поддержки нашим бойцам в зону СВО.
Региональное отделение ДОСААФ представило выставку оружия времен Великой Отечественной войны, предметы обмундирования и вооружения. "Высшая школа современного образования" организовала площадки со сборкой и разборкой автомата, рационом питания военнослужащих и приемами оказания помощи пострадавшим.
Также работали информационная площадка всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", компьютерный симулятор полета от первого лица от областной федерации гонок дронов, проходили мастер-классы по современному мечевому бою.
8 и 9 февраля мероприятия "Лыжни России" состоялись также в Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Борском, Клявлинском, Сызранском районах и в других муниципалитетах губернии. Всего участниками лыжных забегов стали свыше 6000 жителей Самары и области.
"Этой зимой Самарская область стала одним из немногих регионов Поволжья, который может похвастать наличием снега. Мы имеем возможность провести "Лыжню России" в традиционное для нас время — в начале февраля. Главный старт проходит на "Чайке", но мы рады тому, что разные города Самарской области и сельские территории тоже поддерживают лыжный спорт и присоединяются к массовой гонке: более 6 000 любителей лыжного спорта и просто здорового образа жизни бегут вместе со всей страной. Мы постепенно возрождаем традиции лыжного спорта нашего региона, который раньше поставлял кандидатов в олимпийскую сборную страны. Наши спортсмены успешно выступили на последних межрегиональных стартах и отобрались на первенство России", — рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Проведение массовых мероприятий по лыжным гонкам активно способствует вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, укреплению здоровья и увеличению продолжительности жизни. Развитие массового спорта — один из векторов программы социально-экономического развития Самарской области. С этой целью принята и действует региональная программа "Мастер спорта", в рамках которой, в частности, муниципалитеты получили бюджетные субсидии на обновление спортивного инвентаря, в том числе лыжного. Программа "Мастер спорта" реализуется по инициативе губернатора Самарской области.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.