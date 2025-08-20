В Тольятти при столкновении "Калины" и Haval Dargo пострадали пожилая женщина и 2-летний ребенок

Во вторник, 19 августа, в 18:56 в Автозаводском районе Тольятти столкнулись Lada Kalina и Haval Dargo, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 26-летняя женщина за рулем Lada Kalina двигалась по ул. Спортивной. На перекрестке ул. Спортивной и бульвара Приморского она проехала на "красный" и столкнулась с Haval Dargo под управлением 60-летнего мужчины.

С места ДТП в больницу были доставлены пассажиры отечественного автомобиля: 59-летняя женщина и 2-летний мальчик. После осмотра им рекомендовали амбулаторное лечение.