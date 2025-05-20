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Экономика и бизнес

Роскомнадзор зарегистрировал более 150 тыс. блогеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Роскомнадзор получил около 250 тыс. заявлений о регистрации от владельцев каналов и страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. человек. Более 150 тыс. заявок одобрили. Об этом объявила на Петербургском международном юридическом форуме директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерина Ларина.

При этом ряд заявлений ведомство отклонило. "Отказы с чем связаны? Как правило, либо выявлена недостоверная информация, либо уточнение каких-то данных и так далее. Причем эти заявки отклоняются, но, как правило, потом вносятся уже с исправленными данными", — добавила Екатерина Ларина.

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