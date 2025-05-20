Роскомнадзор зарегистрировал более 150 тыс. блогеров

Роскомнадзор получил около 250 тыс. заявлений о регистрации от владельцев каналов и страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. человек. Более 150 тыс. заявок одобрили. Об этом объявила на Петербургском международном юридическом форуме директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерина Ларина.
При этом ряд заявлений ведомство отклонило. "Отказы с чем связаны? Как правило, либо выявлена недостоверная информация, либо уточнение каких-то данных и так далее. Причем эти заявки отклоняются, но, как правило, потом вносятся уже с исправленными данными", — добавила Екатерина Ларина.
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Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.