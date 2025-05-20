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Экономика и бизнес

С начала года 10 самарских компаний вступили в федеральный проект "Производительность труда"

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе продолжается активная работа по внедрению принципов бережливого производства на предприятиях различных отраслей в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Фото: министерство промышленности СО

Сейчас в проекте уже участвует 198 предприятий Самарской области, что стало важным показателем масштаба и эффективности инициативы. Число участников свидетельствует о растущем интересе бизнеса к инструментам повышения производительности и оптимизации производственных процессов.

Напомним, в феврале 2025 года по итогам совещания под руководством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева было принято решение об усилении работы по привлечению промышленных предприятий к участию в проекте и распространению передовых методик на всей территории региона.

Компания "ЛАДА-ЛИСТ" из Тольятти, которая специализируется на выпуске листового пластика, вошла в число новых участников федерального проекта "Производительность труда". В ближайшее время эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) приступят к обучению рабочей группы компании. После этого будет проведен анализ текущих процессов, выявлены "узкие места" и предложены решения для их устранения.

"Мы рассчитываем, что поддержка РЦК и внедрение инструментов бережливого производства позволят нам повысить эффективность производства и снизить издержки", — отметила заместитель генерального директора по развитию компании "ЛАДА-ЛИСТ" Юлия Малыгина.

По словам министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова, федеральный проект доказал свою эффективность как мощный инструмент повышения конкурентоспособности предприятий региона.

Напомним, что участниками проекта могут стать организации обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, туризма и ресурсоснабжающие компании. Подробнее об условиях участия можно узнать на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

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